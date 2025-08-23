آغاز عملیات اجرایی حفر ۴ حلقه چاه آب شرب در مناطق روستایی دزفول

حسین سعادتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان، عملیات اجرایی حفر چهار حلقه چاه در مناطق روستایی دزفول آغاز شده است.

وی افزود: این چهار حلقه چاه با هدف تقویت فشار آب شرب در روستاهای بن‌جعفر، انجیرک، سنجر و خیبر حفر و تجهیز خواهند شد.

مدیر آبفا منطقه دزفول تصریح کرد: از آنجایی که تأسیسات آبرسانی روستای خیبر واقع در بخش چغامیش آب شرب ۴ روستای خیبر، بدیلیان، نهضت و بنه عیسی را تأمین می‌کند لذا حفر و تجهیز چاه این روستا درواقع موجب تقویت فشار آب روستاهای مذکور نیز می‌شود.

سعادتی فر اعتبار تخصیص‌یافته برای اجرای این پروژه‌ها را یک‌هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با حفاری و تجهیز این چاه‌ها، شبکه آب شرب مناطق مذکور بیش از پیش تقویت می‌شود.

وی همچنین از نوسازی سه حلقه چاه در نقاط مختلف شهر خبر داد و عنوان کرد: سه حلقه چاه در میدان شیخ انصاری، پارک دولت و زیباشهر با صرف ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نوسازی و تجهیز شدند.

سعادتی فر با اشاره به تولید روزانه ۲۰ هزار مترمکعب آب از طریق این سه حلقه چاه، خاطرنشان کرد: با این اقدام، ظرفیت مخازن شهرستان دزفول به سطح ۹۰ درصدی رسیده است.