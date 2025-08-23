  1. استانها
  2. خوزستان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

آغاز عملیات اجرایی حفر ۴ حلقه چاه آب شرب در مناطق روستایی دزفول

آغاز عملیات اجرایی حفر ۴ حلقه چاه آب شرب در مناطق روستایی دزفول

دزفول- مدیر آبفا منطقه دزفول از آغاز عملیات اجرایی حفر چهار حلقه چاه آب شرب در نقاط مختلف این شهرستان با اعتبار یکهزار میلیارد ریال خبر داد.

حسین سعادتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان، عملیات اجرایی حفر چهار حلقه چاه در مناطق روستایی دزفول آغاز شده است.

وی افزود: این چهار حلقه چاه با هدف تقویت فشار آب شرب در روستاهای بن‌جعفر، انجیرک، سنجر و خیبر حفر و تجهیز خواهند شد.

مدیر آبفا منطقه دزفول تصریح کرد: از آنجایی که تأسیسات آبرسانی روستای خیبر واقع در بخش چغامیش آب شرب ۴ روستای خیبر، بدیلیان، نهضت و بنه عیسی را تأمین می‌کند لذا حفر و تجهیز چاه این روستا درواقع موجب تقویت فشار آب روستاهای مذکور نیز می‌شود.

سعادتی فر اعتبار تخصیص‌یافته برای اجرای این پروژه‌ها را یک‌هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با حفاری و تجهیز این چاه‌ها، شبکه آب شرب مناطق مذکور بیش از پیش تقویت می‌شود.

وی همچنین از نوسازی سه حلقه چاه در نقاط مختلف شهر خبر داد و عنوان کرد: سه حلقه چاه در میدان شیخ انصاری، پارک دولت و زیباشهر با صرف ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نوسازی و تجهیز شدند.

سعادتی فر با اشاره به تولید روزانه ۲۰ هزار مترمکعب آب از طریق این سه حلقه چاه، خاطرنشان کرد: با این اقدام، ظرفیت مخازن شهرستان دزفول به سطح ۹۰ درصدی رسیده است.

کد خبر 6568663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها