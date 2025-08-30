توسعه ۱۴ کیلومتری شبکه آب شهری و روستایی دزفول طی یکسال اخیر

حسین سعادتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات آبفا منطقه دزفول طی یکسال اخیر از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار کرد: پروژه بزرگ آبرسانی به ۶ روستای جنوبی بخش چغامیش دزفول شامل روستاهای دهنوباقر، خوزینه باقر، بنه عاطی، بنه عاصی، عبدعون و بنه حاجات طی مدت اخیر اجرا شده و رضایتمندی ساکنان این مناطق را به دنبال داشته است.

وی افزود: این پروژه شامل احداث تأسیسات آبرسانی جنوب بخش چغامیش واقع در روستای دهنو باقر، تجهیز چاه تأمین آب، توسعه شبکه توزیع، اجرای خط انتقال و ساخت مخزن هوایی با صرف اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال می‌باشد.

مدیر آبفا منطقه دزفول از اجرا و بهره برداری از فاز اول پروژه خلیج فارس شامل تقویت فشار شبکه آب شرب شهرک حسین کلولی طی یکسال اخیر خبر داد و گفت: این پروژه که با همکاری سازمان آب و برق خوزستان با صرف اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال اجرا شده شامل حفر و تجهیز چاه تأمین آب و اجرای ۵ کیلومتر خط انتقال است.

سعادتی فر همچنین با اشاره به بهره برداری از فاز دوم پروژه خلیج فارس به منظور تقویت فشار شبکه آب شرب شهرک مهاجرین طی روزهای اخیر، بیان کرد: این پروژه نیز شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای دو کیلومتر خط انتقال با صرف اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال است.

وی از حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه تأمین آب جهت تقویت فشار شبکه آب شرب کوی آزادگان و مهرشهر با همکاری سازمان آب و برق خوزستان خبر داد و افزود: بهره برداری از این ۳ حلقه چاه منجر به تولید روزانه ۱۲ هزار مترمکعب آب شرب در مناطق مذکور شد ضمن اینکه برای این پروژه ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مدیر آبفا منطقه دزفول بیان کرد: شبکه آب شرب روستایی و شهری دزفول طی یکسال اخیر ۱۴ کیلومتر توسعه یافته است که در این راستا ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سعادتی فر با اشاره به اجرای ۳ کیلومتر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر دزفول و اتصال ۱۵۰۰ انشعاب جدید به شبکه جمع آوری فاضلاب طی یکسال اخیر، گفت: احداث مخزن ذخیره ۴ هزار مترمکعبی شهر سالند و اجرای ۱.۲ کیلومتر خط انتقال با همکاری سازمان آب و برق خوزستان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات آبفا منطقه دزفول طی یک سال اخیر است.

وی در ادامه عنوان کرد: پروژه بهسازی و نصب ۹ مخزن فلزی ذخیره آب شرب در روستاهای دیلم، سیدنور، بهروزی، بیشه بزان، عباس آباد، شهید کریمی، چغامیش، چغاچشمه و حمزه کارون با صرف اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال نیز طی یکسال اخیر اجرا شده است.

سعادتی فر تصریح کرد: نوسازی ۳ حلقه چاه تأمین آب در میدان شیخ انصاری، پارک دولت و کوی زیباشهر با هدف افزایش ۲۰ هزار مترمکعبی تولید آب به منظور افزایش سطح مخازن ذخیره سازی آب شرب شهر دزفول با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال نیز از سوی آبفا طی مدت اخیر اجرا شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح پروژه‌های در حال اجرای حوزه آبرسانی شهرستان دزفول پرداخت و گفت: در حال حاضر ۶ حلقه چاه شامل چاه تقویت فشار شبکه آب شرب کوی پیام نور، چاه تقویت فشار شبکه آب شرب شهرک زراعی، چاه تقویت شبکه آب شرب شهرک انجیرک، چاه تقویت فشار شبکه آب شرب شهرک ساحلی (گاومیش آباد)، چاه تقویت شبکه آب شرب در شهرک خیبر، بدیلیان، نهضت و بنه عیسی و همچنین چاه تقویت شبکه آب شرب منطقه بند بال و شهرک بن جعفر در حال احداث و تجهیز است.