۶۳۷۵ مورد شکستگی خطوط انتقال آب در دزفول سال گذشته برطرف شد

حسین سعادتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۲۴ تماس مردمی با سامانه ۱۲۲ آبفا منطقه دزفول برقرار شده است که از این میزان بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ تماس مربوط به حوادث حوزه فاضلاب و مابقی مربوط به شبکه آب شرب بوده است.

وی افزود: به طور کلی طی سال گذشته ۶ هزار و ۳۷۵ مورد شکستگی شبکه و خطوط انتقال آب شرب در دزفول توسط اکیپ های امداد آبِ آبفا منطقه دزفول برطرف شده است، همچنین در این مدت یک هزار و ۸۱۰ مورد حادثه در شبکه و انشعابات فاضلاب نیز توسط اکیپ های عملیاتی واحد فاضلاب برطرف شده است.

سعادتی فر همچنین بیان کرد: ۹۵۲ فقره تعمیر شبکه فرعی و ۳۹۱ مورد تعمیر شبکه اصلی نیز از دیگر اقدامات واحد امداد آبِ آبفا منطقه دزفول در سال ۱۴۰۴ است.

مدیر آبفا منطقه دزفول با تاکید بر اینکه سامانه ۱۲۲ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است، گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه شکستگی در خطوط انتقال آب شرب، افت فشار آب، گرفتگی خطوط فاضلاب و سایر موارد و مشکلات مربوط به حوزه آب و فاضلاب را از طریق این سامانه اطلاع دهند تا اکیپ‌های عملیاتی آبفا منطقه دزفول در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و حوادث اقدام کنند.