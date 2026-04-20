۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

دریچه سد درودزن به روی گندم‌زارهای فارس باز شد

مرودشت-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: رهاسازی سهم آب بخش کشاورزی برای این شهرستان از محل ذخیره سد درودزن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شفیعی گفت: رهاسازی آب بخش کشاورزی این شهرستان با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزان و با هدف صیانت از امنیت غذایی شهروندان به خصوص در شرایط حساس اجرا شد.

وی ادامه داد: در این مرحله ۴۲ میلیون مترمکعب آب به مدت ۴۲ روز از سد درودزن رهاسازی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت افزود: رهاسازی حقابه بهاره بخش کشاورزی از محل ذخیره این سد با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه و طبق برنامه زمان بندی مصوب انجام خواهد شد.

شفیعی گفت: این تصمیم با توجه به بارندگی‌ها و آبگیری مناسب سد درودزن از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) گرفته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت تصریح کرد: امسال در مرودشت ۶۰ هزار هکتار زمین به زیر کشت گندم رفته که پیش بینی می‌شود ۲۴۰ هزار تن گندم از این مزارع برداشت شود که نسبت به پارسال حدود ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

