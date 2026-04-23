آبگیری سدهای گلستان به ۱۱۰ میلیون مترمکعب رسید

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مجموع آبگیری سدهای استان به ۱۱۰ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۴۵ درصد ظرفیت سدهای گلستان است.
وی افزود: این میزان ذخیره آبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است که نشاندهنده تأثیر مستقیم بارشهای مناسب اخیر بر منابع آبی استان است.
حیدریان با اشاره به بارشهای مطلوب از ۱۵ فروردینماه تاکنون، اظهار کرد: این بارشها موجب افزایش روانآبها و بهبود ورودی سدهای استان شده و شرایط مطلوبتری را برای تأمین آب بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی فراهم کرده است، اما با توجه به خشکسالی سال های گذشته همچنان تداوم مدیریت مصرف صحیح در بخش های مختلف شرب و کشاورزی ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان درباره میزان آبگیری سدهای مهم استان گفت: سد گلستان در حال حاضر ۳۷ میلیون مترمکعب، سد بوستان ۱۵ میلیون مترمکعب، سد وشمگیر حدود ۲۰ میلیون مترمکعب و سد نگارستان نیز ۱۵ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.
وی ادامه داد: افزایش ذخایر سدها میتواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب، تأمین نیازهای کشاورزی و کاهش نگرانیها در فصل گرم سال ایفا کند.
حیدریان تأکید کرد: با تداوم مدیریت مصرف و بهرهبرداری صحیح از منابع موجود، میتوان از این ظرفیت ایجاد شده برای عبور بهتر از تنشهای احتمالی آبی در ماههای آینده استفاده کرد.
