به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان صالحی، چهارشنبه در حاشیه بازدید از عملیات کشت نشایی پیاز در مزارع شهرستان اقلید گفت: اقلید به‌عنوان قطب اصلی تولید پیاز در استان فارس، هر ساله نقش مهمی در تأمین نیاز بازار کشور دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با تولید حدود ۱۲۵ هزارتن جایگاه خود را حفظ و تقویت کند.

وی افزود: روش کشت در شهرستان عمدتاً به‌صورت نشایی انجام می‌شود که علاوه بر کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، موجب یکنواختی رشد، بهبود کیفیت محصول نهایی و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط نامساعد آب‌وهوایی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی اقلید با بیان اینکه کشت پیاز یکی از محورهای مهم اشتغال‌زایی فصلی در شهرستان اقلید است، اظهار کرد: هر سال بیش از ۲۵۰ هزارنفر کارگر روز در مراحل مختلف کشت، داشت و برداشت پیاز فعالیت می‌کنند که این موضوع سهم قابل‌توجهی در اقتصاد منطقه دارد.

صالحی در ادامه اظهار کرد: با نظارت کارشناسان، بذرهای اصلاح‌شده و نشاءهای استاندارد در مزارع مستقر شده و انتظار داریم افزایش کیفیت محصول امسال، زمینه بهبود درآمد کشاورزان را فراهم کند.