  1. استانها
  2. فارس
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

پیش‌بینی ۲۱۰۰ هکتار کشت نشایی پیاز در اقلید

پیش‌بینی ۲۱۰۰ هکتار کشت نشایی پیاز در اقلید

اقلید-مدیر جهاد کشاورزی اقلید از آغاز فصل کشت نشایی پیاز از اوایل فروردین‌ماه در این شهرستان خبر داد و گفت:پیش‌بینی می‌شود ۲۱۰۰ هکتار کشت نشایی پیاز در اقلید در سال جاری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان صالحی، چهارشنبه در حاشیه بازدید از عملیات کشت نشایی پیاز در مزارع شهرستان اقلید گفت: اقلید به‌عنوان قطب اصلی تولید پیاز در استان فارس، هر ساله نقش مهمی در تأمین نیاز بازار کشور دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با تولید حدود ۱۲۵ هزارتن جایگاه خود را حفظ و تقویت کند.

وی افزود: روش کشت در شهرستان عمدتاً به‌صورت نشایی انجام می‌شود که علاوه بر کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، موجب یکنواختی رشد، بهبود کیفیت محصول نهایی و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط نامساعد آب‌وهوایی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی اقلید با بیان اینکه کشت پیاز یکی از محورهای مهم اشتغال‌زایی فصلی در شهرستان اقلید است، اظهار کرد: هر سال بیش از ۲۵۰ هزارنفر کارگر روز در مراحل مختلف کشت، داشت و برداشت پیاز فعالیت می‌کنند که این موضوع سهم قابل‌توجهی در اقتصاد منطقه دارد.

صالحی در ادامه اظهار کرد: با نظارت کارشناسان، بذرهای اصلاح‌شده و نشاءهای استاندارد در مزارع مستقر شده و انتظار داریم افزایش کیفیت محصول امسال، زمینه بهبود درآمد کشاورزان را فراهم کند.

کد مطلب 6815281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها