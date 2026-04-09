۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

آغاز برداشت گندم از سطح ۴۴۸ هزار هکتار مزارع فارس

شیراز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از شروع عملیات برداشت گندم از سطح ۴۴۸ هزار هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: عملیات برداشت در شهرستان های جنوبی شروع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت‌حقیقی با اشاره به آغاز برداشت گندم در نقاط جنوبی فارس گفت: این عملیات از نیمه دوم فروردین ماه از شهرستان های مهر و لامرد آغاز شده است و تا اواخر مردادماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: استان فارس دارای ۲۷۰ هزار هکتار گندم آبی و ۱۷۸ هزار هکتار گندم دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با توجه به پراکنش خوب بارندگی های سال زراعی جاری پیش بینی کرد: بالغ بر یک میلیون تن محصول از سطح گندمزارهای این استان برداشت شود.

بهجت حقیقی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و ۵۰۰ تومان جایزه کیفیت گندم تحویلی است.

وی ادامه داد: با همکاری خوب اداره کل تعاون روستایی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی ۱۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم در استان فارس تجهیز، و آماده خرید محصول کشاورزان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: ۲۹۳ کمباین سنگین و ۹۱۴ کمباین سبک، عملیات برداشت محصول را در ۳۷ شهرستان استان بر عهده خواهند داشت.

