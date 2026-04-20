به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در نخستین جلسه کارگروه خرید تضمینی گندم، افزود: اصلاح فرآیندهای اداری، افزایش مراکز خرید، پرداخت به موقع مطالبات و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد.
مرادخانی با اشاره به جایگاه راهبردی گندم در امنیت غذایی و پیشبینی افزایش تولید در سال جاری، خاطرنشان کرد: باید با اصلاح فرآیندهای اداری، افزایش مراکز خرید و تمهیدات لازم برای پرداخت به موقع مطالبات، روند فروش گندم را برای کشاورزان تسهیل کنیم تا آنان هیچ دغدغهای در برداشت و فروش محصول خود نداشته باشند.
معاون استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ ذخایر استراتژیک استان، تصریح کرد: همزمان با تسهیلگری در خرید باید سازوکارهای مؤثری برای جلوگیری از خروج گندم مازاد بر نیاز استان از مبادی ورودی و خروجی طراحی و اجرا شود تا امنیت غذایی تأمین و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
مرادخانی در ادامه بر لزوم هماهنگی و همکاری نزدیک بین تمام دستگاههای اجرایی دخیل در امر خرید تضمینی گندم تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند خرید، نظارت دقیق بر کیفیت گندم و همچنین اطلاعرسانی شفاف به کشاورزان میتواند به ارتقای رضایتمندی آنان و اجرای موفقیتآمیز طرح خرید تضمینی کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاستها، شاهد خریدی پررونق و رضایتبخش برای کشاورزان گندمکار استان زنجان باشیم.
