۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

مرداخانی: خرید تضمینی گندم در استان تسهیلگری می‌شود

زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: تسهیلگری حداکثری در فرآیند خرید و جلوگیری از خروج گندم مازاد از مبادی استان به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در نخستین جلسه کارگروه خرید تضمینی گندم، افزود: اصلاح فرآیندهای اداری، افزایش مراکز خرید، پرداخت به موقع مطالبات و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.

مرادخانی با اشاره به جایگاه راهبردی گندم در امنیت غذایی و پیش‌بینی افزایش تولید در سال جاری، خاطرنشان کرد: باید با اصلاح فرآیندهای اداری، افزایش مراکز خرید و تمهیدات لازم برای پرداخت به موقع مطالبات، روند فروش گندم را برای کشاورزان تسهیل کنیم تا آنان هیچ دغدغه‌ای در برداشت و فروش محصول خود نداشته باشند.

معاون استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ ذخایر استراتژیک استان، تصریح کرد: همزمان با تسهیلگری در خرید باید سازوکارهای مؤثری برای جلوگیری از خروج گندم مازاد بر نیاز استان از مبادی ورودی و خروجی طراحی و اجرا شود تا امنیت غذایی تأمین و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

مرادخانی در ادامه بر لزوم هماهنگی و همکاری نزدیک بین تمام دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر خرید تضمینی گندم تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند خرید، نظارت دقیق بر کیفیت گندم و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف به کشاورزان می‌تواند به ارتقای رضایتمندی آنان و اجرای موفقیت‌آمیز طرح خرید تضمینی کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، شاهد خریدی پررونق و رضایت‌بخش برای کشاورزان گندم‌کار استان زنجان باشیم.

کد مطلب 6806509

