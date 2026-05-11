اجرای سرشماری بهاره قرقاول خزری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای سرشماری بهاره گونه حمایت‌شده قرقاول خزری در استان با رویکردی علمی و نظام‌مند خبر داد و گفت: سرشماری در چارچوب برنامه جامع پایش تنوع زیستی و در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت‌ماه در زیستگاه‌های کلیدی استان انجام شد.

وی افزود: پیش از آغاز عملیات میدانی، کارگاه آموزشی تخصصی در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه برگزار شد تا مهارت‌های نیروهای میدانی در روش‌های پایش جمعیت و طراحی مسیرهای استاندارد تقویت گردد.

کنعانی تصریح کرد: در این طرح ۲۵ سایت در زیستگاه‌های مهم و مناطق با تنوع زیستی بالا شناسایی شد و با روش علمی خطی مسیرهای سرشماری یا ترانسکت‌ها با در نظر گرفتن شرایط زیستگاه، توپوگرافی و پراکنش گونه‌ها تعریف و ثبت شد.

وی ادامه داد: ۱۳۰ نفر شامل کارشناسان، محیط‌بانان، بومیان محلی و همیاران محیط زیست در قالب ۴۲ تیم عملیاتی مشارکت داشتند و مسئولان ستادی اداره‌کل نیز به‌عنوان ناظر بر روند اجرای عملیات در شهرستان‌های هدف نظارت مستقیم داشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پایان با اشاره به نتایج اولیه سرشماری گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد جمعیت قرقاول خزری در زیستگاه‌های شاخص وضعیت مطلوبی دارد و حضور این گونه در بخشی از زیستگاه‌های بالقوه گسترش یافته است. این امر اهمیت ارتقای نظام پایش و بهبود مدیریت زیستگاه‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی گفت: نتایج نهایی این سرشماری پس از تحلیل داده‌های میدانی، مبنای اصلی برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی آینده برای قرقاول خزری در استان مازندران خواهد بود.