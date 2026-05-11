تماس تلفنی وزرای خارجه قطر و کویت درباره کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره آخرین تحولات مربوط به کاهش تنش ها در منطقه گفت وگو کردند.

براساس این گزارش، دو طرف در این تماس، روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن و همچنین آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه مسائل مربوط به آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این تماس تلفنی، نخست‌وزیر قطر بر ضرورت همراهی و پاسخگویی تمامی طرف‌های درگیر با تلاش‌های میانجی‌گرانه تأکید کرد.

پیش از این نیز وزارت خارجه قطر از تماس تلفنی بن عبدالرحمن و سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه ایران خبر داده بود.

در بیانیه وزارت خارجه قطر آمد: نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در جریان رایزنی با وزیر خارجه ایران بر حمایت از تلاشهای میانجی گرانه برای پایان مسالمت آمیز بحران تاکید کرده است.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: نخست وزیر در جریان رایزنی با وزیر خارجه ایران بر ضرورت پالس مثبت همه طرفها به تلاش های میانجی گری تاکید کرد. نخست وزیر در جریان این تماس آزادی کشتیرانی را اصلی تثبیت شده دانست و بستن تنگه هرمز یا به کارگیری آن به عنوان اهرم فشار را عامل تعمیق بحران قلمداد و بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی و توجه به منافع منطقه و مردم آن تاکید کرد و آن را عامل تقویت امنیت دانست.

این وزارتخانه افزود: امنیت کشتیرانی رکن اساسی امنیت وثبات است و نباید تحت هیچ شرایطی گزندی به آن وارد شود.

همچنین وزارت امو خارجه قطر حمله به کشتی باری در آبهای سرزمینی قطر را محکوم کرده و آن را نقض آشکار اصل آزادی کشتیرانی و قانون بین المللی و تشدیدی خطرناک و مردود دانست.