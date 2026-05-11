۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

دوربین‌های کنترل ترافیک و زوج‌ و فرد همدان فعال می‌شود

همدان-معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری همدان از فعال‌سازی مجدد دوربین‌های کنترل ترافیک در ورودی‌های مرکز شهر و محدوده طرح زوج و فرد از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید علی‌ضمیر اظهار کرد: دوربین‌های کنترل محدوده ورود به مرکز شهر از ساعت ۸ تا ۱۴ و همچنین از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ فعال خواهند بود و تخلفات رانندگی در این بازه‌های زمانی ثبت و اعمال قانون می‌شود.

وی افزود: دوربین‌های مربوط به محدوده طرح زوج و فرد نیز از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ فعال بوده و نسبت به ثبت تخلفات اقدام خواهند کرد.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری همدان با اشاره به بازخوردهای شهروندان درباره تجمعات شبانه در سطح شهر گفت: به منظور رفاه حال همشهریان و تسهیل حضور شهروندان در برنامه‌ها و تجمعات مردمی شبانه، ساعت پایان اجرای طرح‌ها از ساعت ۲۱ به ۱۹:۳۰ کاهش یافته است.

علی‌ضمیر همچنین از بخشودگی جرائم ثبت‌شده در این محدوده‌ها در یک ماه گذشته خبر داد و بیان کرد: تمامی افرادی که پیش از ۲۶ اردیبهشت‌ماه در این محدوده‌ها جریمه شدند، مشمول بخشودگی خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین و محدودیت‌های ترافیکی، مدیریت تردد در مرکز شهر و کاهش بار ترافیکی را تسهیل کنند.

گفتنی است با آغاز عملیات‌های «جنگ رمضان» و همزمانی با تعطیلات نوروزی، محدودیت‌های ترافیکی در این محدوده‌ها به صورت موقت اجرا نمی‌شد.

