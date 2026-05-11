گلچین: معرفی مفاخر فرهنگی با ابزارهای نوین، ضرورت امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین شامگاه دوشنبه در آیین بزرگداشت مختومقلی فراغی با تأکید بر جایگاه جهانی این شاعر و عارف نامدار اظهار کرد: مختومقلی فراغی تنها متعلق به قوم ترکمن نیست، بلکه میراثی ارزشمند برای همه ملت‌ها و بشریت به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان، هنرمندان و برگزارکنندگان این مراسم افزود: برگزاری چنین رویدادهایی حاصل همدلی و مشارکت مجموعه‌ای از فعالان فرهنگی و هنری استان است که برای پاسداشت مفاخر این سرزمین تلاش می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به نقش مؤثر مفاخر فرهنگی در تقویت هویت ملی گفت: ایران از دیرباز مهد تمدن و همزیستی اقوام بوده و معرفی این ظرفیت‌ها به جهان، از مسیر شناساندن چهره‌های برجسته فرهنگی و ادبی امکان‌پذیر است.

گلچین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین برای معرفی این مفاخر افزود: برای ارتباط مؤثر با نسل جدید، باید از ظرفیت فناوری‌های نوین و بسترهای دیجیتال استفاده کنیم تا بتوانیم مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی را در سطح ملی و بین‌المللی گسترش دهیم.

وی همچنین به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه نشر اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته ده‌ها عنوان کتاب در حوزه فرهنگ و ادب تولید و منتشر شده که نقش مهمی در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در ادامه با اشاره به مفاهیم والای اشعار مختومقلی فراغی گفت: آثار این شاعر سرشار از مضامین دینی، اخلاقی، وحدت‌آفرین و انسان‌دوستانه است و همین ویژگی‌ها موجب ماندگاری و اثرگذاری آن در طول زمان شده است.

وی با تأکید بر لزوم تداوم این مسیر فرهنگی خاطرنشان کرد: با همراهی مسئولان، هنرمندان و مردم فرهنگ‌دوست، می‌توانیم مفاخر بزرگی همچون مختومقلی فراغی را بیش از پیش به جهان معرفی کنیم و پیوند میان نسل‌ها را تقویت کنیم.