۲۷ میلیون تن محصولات پتروشیمی از استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی دوشنبه شب در جریان بازدید رئیس کل گمرک ایران از گمرک پارس جنوبی اظهار کرد: در سال گذشته ۲۷ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۰ تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود یک درصد افزایش داشته، اما از نظر ارزشی با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بوده است.

ناظر گمرکات استان بوشهر بیان کرد: بیشترین حجم محصولات پتروشیمی صادراتی از گمرکات استان شامل متانول، کود اوره، انواع گازهای مایع، پلی‌اتیلن، رافینیت، نفتا، گوگرد گرانول، آمونیاک و روغن پایه بوده است.

سلیمانی ادامه داد: عمده مقاصد صادراتی این محصولات به ترتیب کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، هند، عمان و برزیل بوده‌اند.

وی همچنین با اشاره به سهم بالای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در صادرات استان گفت: بیشترین حجم صادرات استان از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده که بیش از ۸۰ درصد کل صادرات گمرکات استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به دلیل قرار گرفتن در قلب صنعت انرژی کشور و دسترسی به مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی، نقش بسیار مهمی در تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی و توسعه تجارت خارجی استان بوشهر ایفا می‌کند.