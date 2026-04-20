۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۶

خسارت سیلاب به ۲۵ خانوار در آبدانان؛ ۳ پل تخریب شد

ایلام - فرماندار آبدانان از خسارت سیلاب به ۲۵ خانوار این شهرستان خبر داد و گفت: سه پل نیز تخریب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد نورمحمدی شامگاه سه شنبه در گفت و گو با رسانه ها اظهار کرد: به دنبال بارندگی‌های شدید بعداز ظهر روز دوشنبه و جاری شدن سیلاب خسارت هایی به ۲۵ خانوار در روستاهای چمکبود، چمکبود سفلی و شهر سراب باغ وارد شده است.

وی از تخریب و ورود آسیب به ۳ دهنه پل درمسیرهای روستایی خبرداد و افزود: تاکنون ۵ مسیر و معبر دسترسی به مناطق عشایری شلت، دینارکوه، بان گنبد، انجیره و سرکوهه با ۳۵۰ خانوار قطع شده که تلاش برای بازگشایی آنان از طریق ادارات امورعشایری، هلال احمر و ادارات عضو ستاد بحران شهرستان ادامه دارد.

وی اظهارکرد: براساس گزارش‌های دریافتی به اداره امور عشایری تا کنون ۷۰ راس دام عشایر این شهرستان نیز تلف شده است.

فرماندار آبدانان تصریح کرد: برآورد دقیق خسارات وارده فردا توسط اکیپ های اعزامی احصا و اعلام می‌شود.

نورمحمدی افزود: در اثر سیلاب‌های چندساعت گذشته امروز به ۲۷۰ کیلومتر جاده های دسترسی عشایر خسارت زیاد وارد شده شده است.

وی گفت: علاوه بر تلف شدن تعداد ی از احشام ، خسارت‌هایی به چادر، آذوقه و لوازم خانگی عشایر شهرستان نیز وارد آمده است.

