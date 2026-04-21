روسیه خواهان حل بحران اوکراین از طریق دیپلماسی شد

به گزارش روز خبرگزاری مهر، یوگنی ایوانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: بحران اوکراین که توسط غرب با هدف مهار روسیه تحریک شده است، در محوریت دیپلماسی ما قرار دارد.
وی افزود: ما همواره طرفدار حل تمامی مسائل موجود از طریق مذاکره بوده و هستیم.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
