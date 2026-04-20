۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۶

روسیه حمله پهپادی اوکراین را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله ۱۱۲ پهپاد اوکراینی به مناطق مختلف این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۱۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستاراخان، کریمه و بر فراز آب‌های دریای آزوف و سیاه رهگیری و سرنگون کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

