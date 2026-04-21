به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد، در جریان جنگ اخیر یک پهپاد ایرانی موفق شد از سامانه های دفاعی امارات عبور کند.

در این گزارش آمده است، پهپاد مذکور به ساختمانی اصابت کرد که سفارت رژیم صهیونیستی در امارات از آن استفاده می کرد.

این در حالی است که آمارهای مربوط به عملیات های موفقیت آمیز موشکی و پهپادی ایران طی جنگ رمضان از سوی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شدت سانسور می شد.

پیشتر نیز کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اذعان کرد: شهردار تل آویو با اشاره به خسارت های جنگ اعلام کرد که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در تل آویو بر اثر اصابت موشک های ایران خسارت دیده و غیرقابل سکونت شده‌اند.

اذعان این مقام صهیونیست به حجم بالای خسارت های وارد شده به سرزمین های اشغالی از جمله تل آویو در حالی است که برخی رسانه ها آمار تخریب ها و خسارت ها را بسیار بیشتر ارزیابی کرده اند.