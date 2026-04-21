  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۲

تنش میان تل‌آویو و روسیه؛ ماجرای بازداشت ده‌ها صهیونیست در مسکو

گزارش های رسانه ای حاکی از تنش میان تل آویو و مسکو در پی بازداشت ده ها صهیونیست در فرودگاه روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رسانه های خبری گزارش دادند، دست کم ۴۰ صهیونیست به مدت چندین ساعت در فرودگاه مسکو تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، دلیل بازداشت این صهیونیست ها دست داشتن آنها در تجاوز به ایران مطرح شده است. همچنین گزارش شده که در این بازجویی ها به صهیونیست های مذکور تاکید شده که دشمن ایران، دشمن روسیه نیز به شمار می رود و ایران همپیمان مسکو است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که بعد از اقدامات تل آویو، اجازه ورود صهیونیست های مذکور به مسکو صادر شد.

این وزارت خانه همچنین مدعی شد که رفتار مذکور غیر قابل قبول است.

کد مطلب 6806715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها