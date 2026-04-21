به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رسانه های خبری گزارش دادند، دست کم ۴۰ صهیونیست به مدت چندین ساعت در فرودگاه مسکو تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، دلیل بازداشت این صهیونیست ها دست داشتن آنها در تجاوز به ایران مطرح شده است. همچنین گزارش شده که در این بازجویی ها به صهیونیست های مذکور تاکید شده که دشمن ایران، دشمن روسیه نیز به شمار می رود و ایران همپیمان مسکو است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که بعد از اقدامات تل آویو، اجازه ورود صهیونیست های مذکور به مسکو صادر شد.

این وزارت خانه همچنین مدعی شد که رفتار مذکور غیر قابل قبول است.