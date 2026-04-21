هوای اصفهان در نخستین روز اردیبهشت پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح سه‌شنبه یکم اردیبهشت با میانگین ۴۴ AQI در وضعیت پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۲۹، پارک زمزم و فرشادی ۳۳، رهنان ۴۵، فیض ۴۷، میرزا طاهر ۲۵، ولدان ۴۴ و هزار جریب ۲۰ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه خرازی با عدد ۶۵، رودکی و بولوار کاوه ۵۹، زینبیه ۵۲، سپاهان‌شهر ۶۴، کردآباد ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای زرین‌شهر با عدد ۳۸ و مبارکه ۲۲ و شاهین شهر ۱۹ AQI در شرایط پاک و خمینی‌شهر در شرایط قابل قبول است.

همچنان ایستگاه‌های پایش هوا تحت کنترل سازمان محیط‌زیست شامل ایستگاه خیابان‌های احمدآباد، استانداری و پروین اعتصامی از مدار خارج است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.