افزایش احتمال تحریم رژیم صهیونیستی توسط اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی پولیتیکو به نقل از برخی از دیپلماتها و مقامهای اروپایی گزارش داد، پس از کنار رفتن ویکتور اوربان از سمت نخستوزیری مجارستان، تل آویو ممکن است با خطر تحریمهای اتحادیه اروپا مواجه شود.
اوربان که از متحدان جدی رژیم صهیونیستی در اتحادیه اروپا محسوب می شد به مدت ۱۶ سال نقش حافظ منافع تل آویو در این اتحادیه را ایفا کرد و مانع تصویب هر گونه اقدام تنبیهی علیه این رژیم شد.
پیتر ماگیار نخست وزیر جدید مجارستان رویکردی ضدصهیونیستی دارد و گفته است ما از نظر قانونی موظف به اجرای احکام دادگاه (دیوان کیفری بینالمللی) هستیم و مطمئنم که او (بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی) این را میداند.
گفتنی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه از سوی دیوان کیفری بینالمللی تحت تعقیب است به نحوی که وی پس از ورود به کشورهای این عضو نهاد بین المللی باید بازداشت شود.
