به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ویکتور اوربان که اواخر دوران نخست وزیری خود در مجارستان را سپری می کند، امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: اتحادیه اروپا گفته است که اگر بوداپست وتوی خود را در مورد وام ۹۰ میلیارد یورویی لغو کند، اوکراین آماده است تا از روز دوشنبه از طریق خط لوله دروژبا، عرضه گاز را از سر بگیرد.

نخست وزیر مجارستان در این خصوص اضافه کرد: مجارستان همچنان از لغو وتو خود در مورد وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین خودداری می‌ کند، مگر اینکه کی یف عملیات خط لوله دروژبا را از سر بگیرد.

این در حالیست که پیشتر «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان در این خصوص گفته بود: بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه و وام ۹۰ میلیارد یورویی اوکراین فقط زمانی در دستور کار قرار می گیرد که اوکراین فعالیت خط لوله «دروژبا» را از سر بگیرد و تضمین دهد که هرگز آن را قطع نخواهد کرد. خط لوله نفتی دروژبا، نقش اساسی در تامین انرژی مجارستان دارد. توقف جریان نفت، امکان انتقال نفت به کشور ما را غیرممکن می سازد. هر تهدیدی علیه انتقال نفت و زیان های ناشی از آن غیرقابل قبول است.

گفتنی است که خط لوله نفتی دروژیا، جریان نفت روسیه را به مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و آلمان منتقل می کند.