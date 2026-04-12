  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴

فون‌درلاین: مجارستان اروپا را انتخاب کرد

رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی مجارستان گفت که این کشور اروپا را انتخاب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اورزلا فون‌در لاین» رئیس کمیسیون اروپا درباره نتایج انتخابات مجارستان گفت که مجارستان اروپا را انتخاب کرده است.

وی افزود: اروپا همواره مجارستان را انتخاب کرده است؛ کشوری که اکنون مسیر اروپایی خود را بازپس می‌گیرد.

فون‌در لاین در ادامه گفت: «اتحادیه اروپا قویتر میشود؛ ما باهم قوی‌تر می‌شویم.»

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی مجارستان که امروز برگزار شد، نشان می‌دهد که ویکتور اوربان، نخست‌وزیر کنونی مجارستان و از متحدان اصلی دونالد ترامپ در اروپا در انتخابات شکست خورده است و حزب «تیسزا» به رهبری پیتر ماگیار موفق شد پس از ۱۶ سال حزب حاکم به رهبری ویکتور اوربان را شکست دهد و اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند.

گفتنی است که حزب پیتر ماگیار برخلاف ویکتور اوربان گرایش به اتحادیه اروپا دارد؛ علی‌رغم اینکه مجارستان عضو اتحادیه اروپا و ناتو است و این در حالی است که اوربان در جنگ اوکراین روابط نزدیک با روسیه را حفظ کرد.

کد مطلب 6799493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اروپایی های بی‌کفایت با حماقت تمام گرینلند را با آن همه ثروت تسلیم آمریکا کردند و حالا خط و نشان میکشند برای ترامپ . همین است که دیگر هیچ کس اروپا را جدی نمی‌گیرد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها