به گزارش خبرگزاری مهر، «اورزلا فوندر لاین» رئیس کمیسیون اروپا درباره نتایج انتخابات مجارستان گفت که مجارستان اروپا را انتخاب کرده است.
وی افزود: اروپا همواره مجارستان را انتخاب کرده است؛ کشوری که اکنون مسیر اروپایی خود را بازپس میگیرد.
فوندر لاین در ادامه گفت: «اتحادیه اروپا قویتر میشود؛ ما باهم قویتر میشویم.»
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی مجارستان که امروز برگزار شد، نشان میدهد که ویکتور اوربان، نخستوزیر کنونی مجارستان و از متحدان اصلی دونالد ترامپ در اروپا در انتخابات شکست خورده است و حزب «تیسزا» به رهبری پیتر ماگیار موفق شد پس از ۱۶ سال حزب حاکم به رهبری ویکتور اوربان را شکست دهد و اکثریت کرسیهای پارلمان را کسب کند.
گفتنی است که حزب پیتر ماگیار برخلاف ویکتور اوربان گرایش به اتحادیه اروپا دارد؛ علیرغم اینکه مجارستان عضو اتحادیه اروپا و ناتو است و این در حالی است که اوربان در جنگ اوکراین روابط نزدیک با روسیه را حفظ کرد.
نظر شما