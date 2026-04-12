۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۱

شروع انتخابات پارلمانی در مجارستان؛ رقابت غرب‌گرایان با متحدان روسیه

انتخابات مجارستان امروز در حالی برگزار می شود که ائتلاف غرب‌گرایان این کشور با ائتلاف حاکم نزدیک به روسیه رقابت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رأی‌گیری برای انتخاب پارلمان مجارستان که دولت جدید این کشور را تشکیل خواهد داد، ساعت ۶:۰۰ صبح روز یکشنبه به وقت محلی (۴:۰۰ صبح به وقت گرینویچ) آغاز شد.

حوزه‌های رأی‌گیری ساعت ۱۹:۰۰ به وقت محلی (۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ) بسته خواهند شد.

پارلمان ۱۹۹ کرسی دارد که ۱۰۶ کرسی آن در حوزه‌های انتخابیه به صورت تک کرسی و ۹۳ کرسی دیگر آن بر اساس فهرست‌های حزبی توزیع شده است.

ائتلاف حاکم فیدس-اتحاد مدنی مجارستان و حزب دموکرات مسیحی خلق (KDNP) در حال حاضر با ۱۳۵ کرسی اکثریت را در پارلمان مجارستان در اختیار دارد. رقیب سیاسی اصلی آن حزب «احترام و آزادی» است که معمولاً با مخفف مجارستانی آن، حزب تیسا، شناخته می‌شود و رهبری آن را پتر ماگیار، عضو سابق فیدس بر عهده دارد که در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ به عنوان رهبر تیسا انتخاب شد.

حزب تیسا خواهان نزدیکی بیشتر مجارستان به اروپاست اما در مقابل ائتلاف حاکم راست‌گرا به رهبری ویکتور اوربان خواهان نزدیکی به روسیه و از مخالفان حمایت از اوکراین است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها