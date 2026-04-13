به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیتر مَجار نخست وزیر جدید مجارستان درباره روابط با روسیه گفت: ما ناچار خواهیم بود با رئیس‌جمهور روسیه پای میز مذاکره بنشینیم زیرا موقعیت جغرافیایی روسیه و مجارستان قابل تغییر نیست.

وی با اشاره به وابستگی مجارستان به گاز وارداتی از روسیه، خاطرنشان کرد: وابستگی انرژی ما نیز برای مدتی ادامه خواهد داشت. باید منابع انرژی را متنوع کنیم اما این اتفاق یک‌شبه رخ نمی‌دهد.

پیروز انتخابات روز یکشنبه مجارستان که رویکردی ضدرروسی و اروپایی دارد، گفت: در صورت لزوم، با روسیه مذاکره خواهیم کرد، اما دوست یکدیگر نخواهیم بود.

ویکتور اوربان از افراد نزدیک به کاخ کرملین در روسیه در انتخابات روز یکشنبه مجارستان شکست خورد و حزب «تیسزا» به رهبری پیتر مجار موفق شد پس از ۱۶ سال، حزب حاکم را شکست دهد و اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند.

گفتنی است که حزب پیروز انتخابات مجارستان برخلاف اوربان به سمت اتحادیه اروپا گرایش دارد. علی‌رغم اینکه بوداپست عضو اتحادیه اروپا و ناتو است اوربان در جنگ اوکراین، روابط نزدیک با روسیه را حفظ کرد.