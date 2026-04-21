ایثارگری نیروهای هلال احمر ایران ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خاویر کاستلانوس در بازدید از پایگاه امداد و نجات هلال احمر زنجان از نزدیک در جریان توانمندیهای تیمهای عملیاتی این جمعیت قرار گرفت و با تمجید از آمادگی بالای نیروها، سطح کیفی خدمات امدادی در این استان را شایسته تحسین دانست.
وی همچنین با ابراز تأثر و ناراحتی عمیق، شهادت امدادگر فداکار هلال احمر زنجان، «علیرضا صحبتلو» را تسلیت گفت و از تلاشهای شبانهروزی نیروهای داوطلب فداکار جمعیت هلال احمر این استان در حوادث اخیر قدردانی کرد.
کاستلانوس همچنین با قدردانی از مدیریت راهبردی انجام شده در مسیر تحقق اهداف بشردوستانه جمعیت هلالاحمر استان زنجان،تاکید کرد: عملکرد این جمعیت در سطح ملی و منطقه ای موفق و تأثیرگذار بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان نیز در این بازید با ارائه گزارشی جامع از اقدامات صورتگرفته توسط این جمعیت در دوران «جنگ تحمیلی سوم»، به سرمایه انسانی عظیم این مجموعه اشاره کرد و گفت: هلال احمر استان زنجان هماکنون از ظرفیت ۷۰ هزار عضو داوطلب بهره میبرد که در خط مقدم خدمترسانی حضور دارند.
حکمت الله هاشمی همچنین فعالیتهای شاخص این جمعیت را در حوزههای «امداد و نجات»، «بهداشت، درمان و توانبخشی»، «مقابله با آسیبهای اجتماعی» و «آموزشهای همگانی جامعه در برابر مخاطرات» برشمرد.
وی تأکید کرد: اسکان اضطراری، حمایت از سلامت انسانها و تلاش برای تسکین آلام بشری، از اولویتهای راهبردی هلالاحمر استان در تمامی مأموریتهاست.
هاشمی افزود: جمعیت هلال احمر استان زنجان دارای ظرفیت مردمی عظیمی است و در سالهای اخیر اعتبارات قابلتوجهی از کشور جذب کرده که در همین راستا، چندین پایگاه امداد و نجات جادهای احداث شده و تعدادی نیز در دست ساخت قرار دارد.
وی گفت: از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۱ تنها ۹ پایگاه جادهای در سطح استان فعال بود، اما طی دو سال گذشته هفت پایگاه جدید به این مجموعه اضافه شده است.
