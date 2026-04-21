به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، تحویل این محموله از سوی رسانه دولتی روسیه تایید شده و هدف آن دستیابی به برتری هوایی و پشتیبانی از ماموریت های تهاجمی دوربرد در هوانوردی تاکتیک های خط مقدم است. هواپیمای مذکور اخیرا نقش مهمی در درگیری های روسیه و اوکراین داشت و حریم هوایی تحت کنترل روسیه را در مقابل تهدیدهای پهپادی و موشکی اوکراین حفظ کرد.

هرچند تعداد هواپیماهای مذکور مشخص نیست اما تحویل آن بخشی از سفارشات ادامه دار دولتی است و ادامه تولید هواپیما را نشان می دهد. UAC نقش این هواپیما را برای حفظ تاثیرگذاری جنگی ناوگان جنگنده های روسیه حیاتی توصیف کرده است.

Su-۳۵S یک جنگنده چندکاربردی مجهز است که می تواند در یک ماموریت چند فعالیت را انجام دهد. این هواپیما تسلط هوا به هوا را با قابلیت حمله به اهداف زمینی در دوربرد ترکیب می کند.

در گزارش رسانه روسی تاس اشاره شده این جنگنده برای دستیابی به برتری هوایی و تعامل با زیرساخت اهداف زمینی در مسافت طولانی نسبت به مقر میدان هوایی طراحی شده است.

یک خلبان جزئیاتی از نقش های عملیاتی این جنگنده را توضیح داده است. به گفته وی Su-۳۵S برای رهگیری اهداف هوایی دوربرد، پوشش گروه های تهاجمی زمینی و همچنین تاسیسات روی زمین، نابودی پهپادها، هدف گیری دقیق روی زمین و شناسایی موضع های دشمن به کار می رود.

این هواپیما از دو موتور توربوفن پس‌سوز ۱۱۷اس نیرو می‌گیرد که هر کدام ۱۴۵۰۰ کیلوگرم رانش در پس‌سوز تولید می‌کنند. جنگنده مذکور به حداکثر سرعت ۲.۲۵ ماخ می‌رسد، برد عملی آن در ارتفاع کروز بدون سوخت‌گیری ۳۶۰۰ کیلومتر (حدود ۲۲۳۷ مایل) است و در سقف پرواز تا ۱۸۰۰۰ متر (حدود ۵۹۰۵۵ فوت) پرواز می‌کند.

علاوه بر آن هواپیمای مذکور قادر به حمل هشت هزار کیلوگرم محموله جنگی در ۱۲ نقطه خارجی است و حسگرهای پیشرفته و یک سیستم دفاع از خود دارد.