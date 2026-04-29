چین موشک مافوق صوت ضد کشتی را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این تصاویر در حساب کاربری متعلق به ارتش آزادیبخش مردم چین در یک شبکه اجتماعی منتشر شده اند اما زمان شلیک موشک مشخص نیست.

هرچند در پست مذکور اشاره نشده موشک های مافوق صوت چه زمانی شلیک شدند اما دولت چین قبلا تایید کرده بود ناوشکن «زونی» رزمایش های شلیک زنده در آب های شرق جزیره «لوزون» انجام داده است.

موشکYJ۲۰ که به «ایگل استرایک۲۰» نیز مشهور است یک موشک مافوق صوت با قابلیت غرق کردن کشتی های بزرگ با برد هزار تا ۱۵۰۰ کیلومتر فقط با یک شلیک است. سرعت موشک پس از پرتاب شش ماخ است و شیرجه نهایی به ۱۰ می رسید.

دریای جنوب چین پس از ادعاهای چند کشور بر مالکیت آب های آن به یک نقطه حساس تبدیل شده است. چین نیز مدعی مالکیت ۹۰ درصد این دریا را دارد و در همین راستا جزایر مصنوعی در این مناطق ساخته که به عنوان پست های نظامی فعالیت می کند تا حکمرانی خود بر منطقه را تثبیت کند.

توانمندی های چین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را واداشت تا پروژه «گنبد طلایی» را دنبال کند تا قبل از ژانویه ۲۰۲۹ ساخته شود.