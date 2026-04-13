پهپاد جنگی به ارتش آلمان می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت Rheinmetall آلمان و بویینگ پهپاد پیشرفته MQ-۲۸ Ghost Batرا می سازند. این همکاری گامی مهم در جهت نوین سازی نیروی هوایی آلمان و یکپارچه سازی نسل آتی سیستم های خودران در چارچوب نظامی است.

همچنین طرح مذکور با برنامه آلمان برای معرفی هواپیمای جنگی کلابوریتیو(CCA) برای خدمت رسانی تا ۲۰۲۹ میلادی همراستا است. این هواپیماها برای فعالیت در کنار جنگنده های سرنشنین دار ساخته شده اند و انعطاف پذیری عملیاتی وتاثیرگذاری جنگی را ارتقا می دهند.

اقدام مذکور نشان دهنده تلاش وسیع تر آلمان برای ارتقای قابلیت آن جهت به کارگیری دارایی های بیشتر در محیط های رقابتی است. MQ-۲۸ Ghost Bat دراصل در استرالیا تولید شد و یک پهپاد بسیار نوین خودران است که برای فعالیت در کنار هواپیماهای سرنشین دار به کار می رود.

این پهپاد تاکنون بیش از ۵۰ پرواز آزمایشی را تکمیل کرده که نشان دهنده آماده عملیاتی و تکامل آن است. پهپاد مذکور می تواند طیف وسیعی از ماموریت ها از جمله اطلاعات، نظارت و شناسایی، جنگ افزارهای الکترونیکی و عملیات های ضربتی در محیط های پر خطر است.سیستم خودکار آن ریسک برای خلبانان انسانی را کاهش می دهدو همزمان تاثیرگذاری ماموریت را بیشتر می کند.مدیر ارشد اجرایی شرکت آلمانی می گوید: با همکاری بوئینگ دیفنس استرالیا، ما در حال آماده‌سازی زمینه برای تطبیق بهینه MQ-۲۸ با نیازهای ارتش آلمان هستیم.