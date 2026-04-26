معادل چینی اف ۳۵ آمریکایی «کوسه آبی» لقب گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، «جی ۳۵» چینی را می توان معادل جنگنده «اف ۳۵ سی» آمریکا ملقب به «صاعقه» دانست که قابلیت شناساگریزی دارد و برای بلند شدن از روی ناوهواپیمابر طراحی شده است.

اگر این خبر صحت داشته باشد، چین به دومین جنگنده تقریبا یا کاملا عملیاتی رادار گریز خود دست یافته است. دیگر هواپیمای رادار گریز این کشور «چنگدو جی ۲۰» است. به این ترتیب چین در کنار آمریکا تنها کشورهایی هستند که به چنین قابلیتی دست یافته اند.

«جی ۳۵» یک هواپیمای تک نفره و چند منظوره است. این بدان معناست که می تواند ماموریت های جنگی هوایی وضربتی را در صورت لزوم انجام دهد. این هواپیما در واقع به نیروی دریایی چین امکان می دهد از طریق یک ناو هواپیمابر در فضای دفاعی بجنگد.

این اقدام ورای وجهه نامگذاری جنگنده نشان می دهد «جی ۳۵» اکنون از مرحله نمونه اولیه به مرحله به کارگیری در ارتش نیروی دریایی چین منتقل شده است.

هوای مذکور از زمان پروازهای آزمایشی در اکتبر ۲۰۱۲ میلادی تاکنون بسیار متحول شده است.

این نسخه از هواپیما دارای ویژگی های لازم برای نقش خود از جمله بال های تاشو و تجهیزات فرود تقویت شده است. همچنین این جنگنده دارای قلاب بازدارنده و میله پرتاب منجنیق برای استفاده با مدرن‌ترین ناوهای هواپیمابر چین، مانند «فوجیان» است. البته قابلیت رادارگریزی «جی۳۵ »برای چین اهمیت بیشتری دارد.

منجنیق هواپیما وسیله‌ای است که برای به پرواز درآوردن هواپیما در یک باند پرواز محدود، به‌طور معمول از عرشهٔ کشتی‌ها، استفاده می‌شود. طبق گزارش‌ها، «جی۳۵» همچنین از قابلیت حمل سلاح بسیار انعطاف‌پذیری برخوردار است. این جنگنده می‌تواند ترکیبی از موشک‌ها یا بمب‌ها را در داخل خود حمل کند، اما در صورت لزوم قابلیت نصب مهمات به صورت خارجی در شش نقطه را نیز دارد. این امر شامل برخی از پیشرفته ترین موشک های چینی مانند PL۱۵ و PL۲۱ می شود. براساس گزارش ها برد جنگی این هواپیما حدود ۱۲۰۰ کیلومتر و حداکثر وزن آن هنگام بلند شدن حدود ۳۰ هزار کیلوگرم است.

اکنون مشخص شده این هواپیما می تواند پرواز کند و تعداد اندکی از آن ساخته شده و برای سوار شدن روی ناو تایید شده است. اما وضعیت عملیاتی آن کاملا مشخص نشده است.