  1. استانها
  2. بوشهر
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

مسئولان کنگان با خانواده شهید جنگ رمضان دیدار کردند

بوشهر- به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و دهه کرامت جمعی از مسئولان شهرستان کنگان با خانواده شهید «مسعود مظفری‌پور» از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و گرامیداشت «روز دختر»، فرماندار کنگان، به همراه جمعی از مسئولان شهرستان، صبح سه شنبه با حضور در منزل شهید مسعود مظفری‌پور، از شهدای جنگ تحمیلی سوم ( آمریکایی صهیونی)با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار کرد.

در این دیدار، غلامحسین زیبا ،فرماندار شهرستان کنگان، با تبریک این مناسبت فرخنده، طی مراسمی، لوح تقدیر و هدیه‌ای را به دختر شهید مظفری‌پور اهدا کرد و با قدردانی از صبر و پایداری خانواده‌های شهدا، جایگاه برجسته دختران در فرهنگ اسلامی و نقش ارزشمند خانواده‌های معظم شهدا در پاسداری از آرمان‌های ایثار و مقاومت را یادآور شد.

این دیدار با اهدای هدایا و لوح تقدیر و در فضایی سرشار از احترام و ارادت به خانواده شهید، به پایان رسید.

کد مطلب 6806863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها