مسئولان کنگان با خانواده شهید جنگ رمضان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و گرامیداشت «روز دختر»، فرماندار کنگان، به همراه جمعی از مسئولان شهرستان، صبح سه شنبه با حضور در منزل شهید مسعود مظفری‌پور، از شهدای جنگ تحمیلی سوم ( آمریکایی صهیونی)با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار کرد.

در این دیدار، غلامحسین زیبا ،فرماندار شهرستان کنگان، با تبریک این مناسبت فرخنده، طی مراسمی، لوح تقدیر و هدیه‌ای را به دختر شهید مظفری‌پور اهدا کرد و با قدردانی از صبر و پایداری خانواده‌های شهدا، جایگاه برجسته دختران در فرهنگ اسلامی و نقش ارزشمند خانواده‌های معظم شهدا در پاسداری از آرمان‌های ایثار و مقاومت را یادآور شد.

این دیدار با اهدای هدایا و لوح تقدیر و در فضایی سرشار از احترام و ارادت به خانواده شهید، به پایان رسید.