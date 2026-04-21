  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

مداوای دانش‌آموزان دارای عوارض سوختگی ناشی از جنگ در میناب آغاز شد

میناب- رئیس بیمارستان میناب از حضور تیم جراحی سوختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف ویزیت و مداوای دانش‌آموزان و مصدومین دارای عوارض سوختگی ناشی از جنگ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مورخ صبح سه شنبه در این خصوص اظهار داشت: تیم جراحی سوختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سرپرستی دکتر «عبدالخالق کشاورزی» فلوشیپ جراحی سوختگی و عضو هیأت علمی دانشگاه، با هماهنگی مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و هرمزگان، جهت ارائه خدمات تخصصی درمانی به بیماران دارای عوارض سوختگی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب مستقر شد.

وی افزود : ارائه خدمات تخصصی درمانی به دانش‌آموزان و مصدومان سوختگی با حضور این تیم تخصصی انجام خواهد شد و با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی استان فارس و مؤسسه رهپویان شهدای خلیج فارس، برای مداوای سایر شهروندان آسیب‌دیده شرق هرمزگان نیز انجام و هماهنگی‌های لازم برای ادامه روند درمان آنان صورت گرفته است.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)میناب با بیان اینکه هماهنگی برای ادامه درمان بیماران با انجام جراحی‌های ترمیمی و خدمات حمایتی رایگان در بیمارستان سوختگی امیرالمومنین (ع) شیراز دکتر کشاورزی با اشاره به عوارض ایجاد شده در برخی از بیماران انجام شده است گفت: هماهنگی‌های لازم برای انجام اعمال جراحی ترمیمی تکمیلی، لیزر درمانی و بهره‌گیری از سایر روش‌های حمایتی رایگان برای بیماران در بیمارستان سوختگی امیرالمومنین (ع) شیراز انجام شده است و ادامه روند درمان آنان بر اساس برنامه زمان‌بندی انجام خواهد شد.

مورخ در پایان از همراهی ریاست و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای هماهنگی های انجام شده و ، همکاری مؤسسه رهپویان شهدای خلیج فارس ، بسیج جامعه پزشکی فارس و همچنین تیم همراه از بیمارستان سوختگی امیرالمؤمنین (ع) شیراز در ایجاد فرصت ارائه خدمات درمانی به بیماران قدردانی کرد.

کد مطلب 6806920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها