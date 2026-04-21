به گزارش خبرنگار مهر، محمد مورخ صبح سه شنبه در این خصوص اظهار داشت: تیم جراحی سوختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سرپرستی دکتر «عبدالخالق کشاورزی» فلوشیپ جراحی سوختگی و عضو هیأت علمی دانشگاه، با هماهنگی مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و هرمزگان، جهت ارائه خدمات تخصصی درمانی به بیماران دارای عوارض سوختگی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب مستقر شد.

وی افزود : ارائه خدمات تخصصی درمانی به دانش‌آموزان و مصدومان سوختگی با حضور این تیم تخصصی انجام خواهد شد و با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی استان فارس و مؤسسه رهپویان شهدای خلیج فارس، برای مداوای سایر شهروندان آسیب‌دیده شرق هرمزگان نیز انجام و هماهنگی‌های لازم برای ادامه روند درمان آنان صورت گرفته است.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)میناب با بیان اینکه هماهنگی برای ادامه درمان بیماران با انجام جراحی‌های ترمیمی و خدمات حمایتی رایگان در بیمارستان سوختگی امیرالمومنین (ع) شیراز دکتر کشاورزی با اشاره به عوارض ایجاد شده در برخی از بیماران انجام شده است گفت: هماهنگی‌های لازم برای انجام اعمال جراحی ترمیمی تکمیلی، لیزر درمانی و بهره‌گیری از سایر روش‌های حمایتی رایگان برای بیماران در بیمارستان سوختگی امیرالمومنین (ع) شیراز انجام شده است و ادامه روند درمان آنان بر اساس برنامه زمان‌بندی انجام خواهد شد.

مورخ در پایان از همراهی ریاست و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای هماهنگی های انجام شده و ، همکاری مؤسسه رهپویان شهدای خلیج فارس ، بسیج جامعه پزشکی فارس و همچنین تیم همراه از بیمارستان سوختگی امیرالمؤمنین (ع) شیراز در ایجاد فرصت ارائه خدمات درمانی به بیماران قدردانی کرد.