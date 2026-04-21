روایت داغ مدرسه «میناب»درگرگان؛خانواده شهید محمد لقمانی مهمان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور خانواده شهید محمد لقمانی در گرگان اظهار کرد: خدا را شاکریم که امروز توفیق میزبانی از خانواده شهید محمد لقمانی را داریم؛ خانواده‌ای که داغ بزرگی را در حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه مینا تحمل کرده‌اند.

وی افزود: مقرر شده است این خانواده معزز در جمع پرشور مردم شهر گرگان حضور پیدا کنند و در برنامه‌ای ویژه، روایتگر آن وقایع تلخ و دردناک باشند تا مردم از نزدیک با حال و هوای آن حادثه و ابعاد این مصیبت آشنا شوند.

حسین‌پور ادامه داد: هدف از این برنامه، تنها بازگویی یک حادثه نیست، بلکه تلاش داریم با همراهی مردم شریف، فضای همدلی و همدردی ایجاد شود و بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای این خانواده باشیم تا اندکی از آلام و رنج‌های آنان کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم خوب، خوش‌نام و وفادار گرگان و استان گلستان همواره در چنین صحنه‌هایی پیشقدم بوده‌اند و امیدواریم این حضور پرشور، موجب تسلای دل خانواده شهید و زنده نگه داشتن یاد و نام این عزیز شود.