دستور معاون وزیر بهداشت برای رفع نیازهای تجهیزاتی بیمارستان میناب

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر استانی خود شامگاه پنجشنبه با حضور میدانی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب، ضمن بازدید از بخشهای فعال و در حال بهسازی این مرکز درمانی، روند ارائه خدمات به بیماران و مطالبات کادر درمان را مورد ارزیابی قرار داد.
معاون وزیر بهداشت در حاشیه این بازدید و با اشاره به جایگاه ویژه این بیمارستان در ارائه خدمات به مردم شرق استان هرمزگان اظهار داشت: توسعه زیرساختهای درمانی و رفع کمبودها در مناطق کمتربرخوردار از اولویتهای وزارت بهداشت است و در همین راستا، اقدامات لازم جهت تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز بیمارستان ابوالفضل (ع) میناب در دستور کار قرار میگیرد.
رضوی با اشاره به روند بهسازی و اصلاح زیرساختهای فیزیکی این مرکز تصریح کرد: اعتبارات لازم به منظور تسریع در تعمیرات و بازسازی بخشهای در دست اقدام تخصیص خواهد یافت تا این فضاها در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت کامل استانداردهای درمانی به چرخه خدمترسانی بازگردند.
معاون درمان وزیر بهداشت در این بازدید با حضور در بالین بیماران از بیماران بستری در بخشهای مختلف، جویای نحوه رسیدگی و کیفیت خدمات ارائهشده شد که طی این گفتگوها، بیماران و همراهان آنان ضمن ابراز رضایت از رسیدگی کادر درمان، از حسن مدیریت و تلاشهای شبانهروزی رئیس بیمارستان در ساماندهی امور درمانی قدردانی کردند.
نظر شما