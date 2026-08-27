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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

دستور معاون وزیر بهداشت برای رفع نیازهای تجهیزاتی بیمارستان میناب

دستور معاون وزیر بهداشت برای رفع نیازهای تجهیزاتی بیمارستان میناب

میناب- معاون وزیر بهداشت در بازدید از بخش‌های بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب برای رفع برخی از نیازهای تجهیزاتی آن دستوراتی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر استانی خود شامگاه پنجشنبه با حضور میدانی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب، ضمن بازدید از بخش‌های فعال و در حال بهسازی این مرکز درمانی، روند ارائه خدمات به بیماران و مطالبات کادر درمان را مورد ارزیابی قرار داد.

دستور معاون وزیر بهداشت برای رفع نیازهای تجهیزاتی بیمارستان میناب

معاون وزیر بهداشت در حاشیه این بازدید و با اشاره به جایگاه ویژه این بیمارستان در ارائه خدمات به مردم شرق استان هرمزگان اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های درمانی و رفع کمبودها در مناطق کمتربرخوردار از اولویت‌های وزارت بهداشت است و در همین راستا، اقدامات لازم جهت تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز بیمارستان ابوالفضل (ع) میناب در دستور کار قرار می‌گیرد.

دستور معاون وزیر بهداشت برای رفع نیازهای تجهیزاتی بیمارستان میناب

رضوی با اشاره به روند بهسازی و اصلاح زیرساخت‌های فیزیکی این مرکز تصریح کرد: اعتبارات لازم به منظور تسریع در تعمیرات و بازسازی بخش‌های در دست اقدام تخصیص خواهد یافت تا این فضاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل استانداردهای درمانی به چرخه خدمت‌رسانی بازگردند.

دستور معاون وزیر بهداشت برای رفع نیازهای تجهیزاتی بیمارستان میناب

معاون درمان وزیر بهداشت در این بازدید با حضور در بالین بیماران از بیماران بستری در بخش‌های مختلف، جویای نحوه رسیدگی و کیفیت خدمات ارائه‌شده شد که طی این گفتگوها، بیماران و همراهان آنان ضمن ابراز رضایت از رسیدگی کادر درمان، از حسن مدیریت و تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس بیمارستان در ساماندهی امور درمانی قدردانی کردند.

کد مطلب 6929821

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