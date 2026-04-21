۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

تهدید ثبت دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ به‌عنوان اثر ملی گردشگری

تهدید ثبت دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ به‌عنوان اثر ملی گردشگری

شهرکرد-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: دشت لاله‌های واژگون به‌عنوان یکی از آثار ملی گردشگری کشور مطرح است، اما ورود بی‌ضابطه گردشگران این رویشگاه تهدید می‌کند.

اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دوم اردیبهشت، روز زمین پاک اظهار کرد: مساحت اراضی ملی و منابع طبیعی این استان یک میلیون و ۳۴۵ هزار هکتار است که از این میزان ۳۵۰ هزار هکتار جنگل و حدود یک میلیون هکتار مرتع را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری تأمین‌کننده آب سه حوزه آبریز اصلی کشور، یعنی کارون، زاینده‌رود و دز است و حدود ۴۰ درصد آب شیرین کشور در این استان تولید می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با هشدار به انقراض گونه‌های ارزشمند گیاهی و مرتعی به‌دلیل عوامل انسانی در سال‌های گذشته، یادآور شد: برخی گونه‌ها به‌طور کامل از بین رفته‌اند و احیای آن‌ها نیازمند تلاش ویژه است.

احمدی با اشاره به اینکه دشت لاله‌های واژگون به‌عنوان یکی از آثار ملی گردشگری کشور مطرح است افزود: متأسفانه ورود بی‌ضابطه گردشگران در سال‌های قبل، سطح رویشگاه را به شدت کاهش داد.

وی بیان داشت: از چند سال پیش اجازه ورود به این دشت داده نمی‌شود تا زادآوری کامل شود.

احمدی افزود: خشکیدگی جنگل‌های بلوط ناشی از آفات و امراض، زنگ خطری جدی است که تاب‌آوری درختان را مانند انسانِ دچار سوءتغذیه کاهش می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دولت به تنهایی قادر به حفاظت از این عرصه‌ها نیست و مشارکت مردم و همیاران طبیعت ضروری است، افزود:مردم باید از هرگونه آتش‌زدن، رهاسازی زباله و ورود غیرمجاز به رویشگاه‌های حساس خودداری کنند

وی با اشاره به شعار روز زمین پاک عنوان داشت: زمین بستر حیات، امنیت غذایی، هوای پاک و محیط زیست سالم ماست و ما باید امانتدار خوبی برای نسل‌های آینده باشیم.

