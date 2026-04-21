اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دوم اردیبهشت، روز زمین پاک اظهار کرد: مساحت اراضی ملی و منابع طبیعی این استان یک میلیون و ۳۴۵ هزار هکتار است که از این میزان ۳۵۰ هزار هکتار جنگل و حدود یک میلیون هکتار مرتع را شامل میشود.
وی تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری تأمینکننده آب سه حوزه آبریز اصلی کشور، یعنی کارون، زایندهرود و دز است و حدود ۴۰ درصد آب شیرین کشور در این استان تولید میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با هشدار به انقراض گونههای ارزشمند گیاهی و مرتعی بهدلیل عوامل انسانی در سالهای گذشته، یادآور شد: برخی گونهها بهطور کامل از بین رفتهاند و احیای آنها نیازمند تلاش ویژه است.
احمدی با اشاره به اینکه دشت لالههای واژگون بهعنوان یکی از آثار ملی گردشگری کشور مطرح است افزود: متأسفانه ورود بیضابطه گردشگران در سالهای قبل، سطح رویشگاه را به شدت کاهش داد.
وی بیان داشت: از چند سال پیش اجازه ورود به این دشت داده نمیشود تا زادآوری کامل شود.
احمدی افزود: خشکیدگی جنگلهای بلوط ناشی از آفات و امراض، زنگ خطری جدی است که تابآوری درختان را مانند انسانِ دچار سوءتغذیه کاهش میدهد.
مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دولت به تنهایی قادر به حفاظت از این عرصهها نیست و مشارکت مردم و همیاران طبیعت ضروری است، افزود:مردم باید از هرگونه آتشزدن، رهاسازی زباله و ورود غیرمجاز به رویشگاههای حساس خودداری کنند
وی با اشاره به شعار روز زمین پاک عنوان داشت: زمین بستر حیات، امنیت غذایی، هوای پاک و محیط زیست سالم ماست و ما باید امانتدار خوبی برای نسلهای آینده باشیم.
