به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رئیس آژانس بینالمللی انرژی روز سهشنبه اعلام کرد درگیری میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، بزرگترین بحران انرژی را که جهان تاکنون تجربه کرده، ایجاد کرده است.
فاتح بیرول در گفتوگو با رادیو «فرانس اینتر» گفت: «این در واقع بزرگترین بحران تاریخ است.» او افزود: «اگر اثرات بحران بنزین و بحران گاز ناشی از روسیه را هم در نظر بگیریم، با بحرانی بسیار گسترده و بیسابقه روبهرو هستیم.»
بنابر این گزارش، جنگ در خاورمیانه باعث اختلال در حملونقل دریایی در تنگه هرمز شده؛ گذرگاهی حیاتی که یکپنجم جریان جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (الانجی) از آن عبور میکند. این بحران بر وضعیتی افزوده شده که پیش از این با قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا در جریان جنگ اوکراین شکل گرفته بود.
بیرول پیشتر نیز تأکید کرده بود که شرایط فعلی بازارهای جهانی انرژی بدتر از مجموع بحرانهای بزرگ سالهای ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۲۲ است.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین در ماه مارس اعلام کرده بود که برای مهار افزایش قیمت نفت ناشی از تنشهای ایران با آمریکا و اسرائیل، ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود آزاد خواهد کرد.
