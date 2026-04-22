رئیس آژانس انرژی: جنگ ایران بدترین بحران تاریخ انرژی را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رادیو فرانس اینتر، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اعلام کرد درگیری میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، بدترین بحران انرژی را که جهان تاکنون تجربه کرده، رقم زده است. او با اشاره به ابعاد این بحران گفت: «این بزرگترین بحران تاریخ است و اگر اثرات بحران بنزین و بحران گاز را با مسئله روسیه ترکیب کنیم، با وضعیتی مواجهیم که در حال حاضر واقعاً عظیم است.»

به گفته بیرول، جنگ در خاورمیانه تردد دریایی در تنگه هرمز را مختل کرده است؛ تنگه‌ای راهبردی که حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند. این تنش‌ها در کنار پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته که پیش‌تر عرضه گاز روسیه به اروپا را به‌شدت کاهش داده بود و فشار مضاعفی بر بازارهای جهانی انرژی وارد کرده است.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی یادآور شد که وضعیت فعلی بازار انرژی از مجموع بحران‌های بزرگ دهه‌های گذشته جدی‌تر است. او اوایل ماه جاری نیز تأکید کرده بود که شرایط کنونی را باید بدتر از مجموعه بحران‌های سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۲۲ دانست.

بر این اساس، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس با آزادسازی رکورد ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک موافقت کرد تا بخشی از اثرات افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را جبران و از تشدید بیشتر بحران در بازارهای جهانی انرژی جلوگیری کند.ش