۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

بیش از ۴ هزار تن محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای رودان صادر شده است

بیش از ۴ هزار تن محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای رودان صادر شده است

رودان-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از صادرات چهار هزار و ۴۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی وگلخانه ای این شهرستان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر تداوم روند صادرات در سال جاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری از صادرات قابل توجه محصولات کشاورزی وگلخانه ای این شهرستان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع چهار هزار و۴۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی از این شهرستان به بازارهای هدف صادر شده است.

وی با اشاره به ترکیب اقلام صادراتی افزود: عمده این محصولات شامل خرما، گوجه‌فرنگی، بادمجان، فلفل دلمه‌ای رنگی بوده که نقش مهمی در تأمین نیاز بازارهای مقصد و تقویت اقتصاد منطقه ایفا کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان با بیان اینکه روند صادرات در سال جاری نیز ادامه دارد، اظهار کرد: در ۲۰ روز نخست فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نیز حدود سه هزار و ۳۰۰ تن محصول کشاورزی از طریق این شهرستان صادر شده است.

