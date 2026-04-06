۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

صادرات ۹۶ هزار تنی محصولات کشاورزی از مرز سیرانبند بانه

بانه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه از صادرات ۹۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از مرز سیرانبند در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر تداوم روند صادرات در سال جاری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجی عصر دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از صادرات قابل توجه محصولات کشاورزی از مرز سیرانبند خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۹۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از این پایانه مرزی به بازارهای هدف صادر شده است.

وی با اشاره به ترکیب اقلام صادراتی افزود: عمده این محصولات شامل هندوانه، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه‌ای و ملون بوده که نقش مهمی در تأمین نیاز بازارهای مقصد و تقویت اقتصاد منطقه ایفا کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه با بیان اینکه روند صادرات در سال جاری نیز ادامه دارد، اظهار کرد: در ۱۵ روز نخست فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نیز حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول کشاورزی از طریق مرز سیرانبند صادر شده که بیانگر ظرفیت بالای این مرز در حوزه صادرات محصولات کشاورزی است.

وی در جریان بازدید از بازارچه مرزی سیرانبند که با حضور رئیس اداره تولیدات گیاهی و کارشناس مسئول پست قرنطینه انجام شد، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای قرنطینه‌ای تأکید کرد و گفت: حفظ کیفیت محصولات صادراتی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صادرات، از اولویت‌های اصلی در این حوزه به شمار می‌رود.

