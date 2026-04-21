به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز سهشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ضمن خیرمقدم به میهمانان، سفرهای میدانی مسئولان بنیاد شهید را ارزشمند دانست و اظهار داشت: اینگونه سفرها هم در افکار عمومی و هم در میان خانوادههای معظم شهدا که ولینعمتان جامعه هستند، آثار مثبت و امیدآفرینی به همراه دارد.
خدمت به خانواده شهدا موردتأکید ویژه دین مبین اسلام است
وی با اشاره به تأسیس بنیاد شهید در ماههای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: این اقدام نشاندهنده عمق نگاه راهبردی حضرت امام خمینی (ره) نسبت به جایگاه شهدا و خانوادههای آنها است؛ همانگونه که سیره امام راحل در دیدارهای مستمر با خانوادههای شهدا و تأکید بر ثبت و تبیین خاطرات آنان، مسئولیت همه ما را سنگینتر میکند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه خدمت به خانواده شهدا موردتأکید ویژه دین مبین اسلام است، گفت: در روایات آمده است که رضایت خانواده شهدا موجب رضایت الهی و نارضایتی آنها موجب نارضایتی خداوند است، ازاینرو خدمت به این قشر وظیفهای خطیر و الهی است.
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه با اشاره به جایگاه والای شهدا، تصریح کرد: شهدا از چنان منزلت و کرامتی برخوردارند که حاضرند برای دفاع از دین خدا بار دیگر به دنیا بازگردند و این نشاندهنده عظمت مقام شهادت است.
۲۵۰۰ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران لرستان با مشکل اشتغال مواجه هستند
وی همچنین به نقش استان لرستان در دفاع از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم این استان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در تمامی صحنهها، از مقابله با غائلههای ابتدای انقلاب تا دوران دفاع مقدس و حوادث پس از آن، حضوری فعال و مؤثر داشتهاند و این موضوع در آمار شهدای استان نیز بهخوبی مشهود است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه لرستان از استانهای پیشتاز در تقدیم شهدا نسبت به جمعیت است، افزود: این استان همواره در تأمین امنیت کشور و مشارکت در مأموریتهای مختلف نقشآفرینی کرده و مردمی متدین، وفادار و پایبند به نظام اسلامی دارد.
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران اشاره کرد و گفت: موضوع اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران یکی از دغدغههای مهم در استان است و طبق آمار، حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از این عزیزان با مشکل اشتغال مواجه هستند که با احتساب سایر ایثارگران این رقم افزایش مییابد.
ضرورت توجه به کرامت خانوادههای شهدا
وی تأکید کرد: باتوجهبه ظرفیتهای بالای استان لرستان در حوزههایی همچون کشاورزی، منابع آب، معادن و شرایط چهارفصل، لازم است با سرمایهگذاری مناسب و استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، زمینه اشتغال این قشر فراهم شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان همچنین با اشاره به برخی مشکلات خدماتی، اظهار داشت: کمبود نیرو در بنیاد شهید، تأخیر در رسیدگی به برخی پروندهها، مشکلات معیشتی و نیاز به حمایتهای موردی از خانوادههای شهدا و جانبازان از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی است.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: برخی از جانبازان با شرایط جسمی بسیار سخت مواجه هستند و نیازمند رسیدگی ویژه و حمایتهای مضاعف هستند که در این زمینه باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی همچنین بهضرورت توجه به کرامت خانوادههای شهدا اشاره کرد و گفت: در ارائه خدمات و حمایتها باید شأن و جایگاه این خانوادهها حفظ شود و کمکها بهگونهای باشد که عزت آنها خدشهدار نشود.
لزوم استفاده از ظرفیت هنر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت هنر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: استان لرستان سرشار از سوژههای ناب و تأثیرگذار در حوزه ایثار و شهادت است که میتواند در قالب آثار هنری، فیلم، نمایش و تولیدات فرهنگی به نسلهای آینده منتقل شود.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مردم لرستان، تصریح کرد: مردم این استان مردمی شجاع، وفادار و صادق هستند و باید با نگاه کریمانه و ویژه به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی شود.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، گفت: اقدامات انجامشده در این مجموعه قابلتقدیر است و امیدواریم با تقویت این روند، شاهد ارتقای خدمات به جامعه ایثارگری باشیم.
