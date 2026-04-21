استقامت رمز پیروزی در جنگ ترکیبی امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین جناسمی ظهر سه شنبه در شورای اداری بابل ضمن قدردانی از فعالیت اقشار مختلف، با اشاره به آموزههای دینی اظهار کرد: قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) همواره مؤمنان را به صبر و استقامت توصیه کردهاند؛ چرا که این ویژگی زمینهساز دستیابی به اهداف عالی در زندگی دنیوی و اخروی است.
وی با بیان اینکه تحقق آرمانها مستلزم پذیرش هزینههاست، افزود: انقلاب اسلامی نیز با پرداخت هزینههای سنگین به ثمر رسیده است، اما دستاوردهای آن چندین برابر این هزینههاست و باید به درستی برای مردم تبیین شود.
فرمانده سپاه بابل با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ادامه داد: در برخی حوزهها اقدامات انجام شده بهدرستی معرفی نشده و لازم است این دستاوردها بیش از گذشته برای جامعه بیان شود. در عین حال، برخی عقبماندگیها نیز وجود دارد که بخشی از آن ناشی از عملکرد مسئولان است و باید برای جبران آن تلاش کرد.
جناسمی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز درگیر جنگ ترکیبی هستیم؛ جنگی که شامل ابعاد نظامی، سایبری، روانی و رسانهای است و جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری با این نوع تقابل مواجه بوده است.
وی همچنین بر اهمیت کار تشکیلاتی در مجموعه بسیج تأکید کرد و افزود: فعالیتهای بسیج باید منسجم و هدفمند باشد و انجام کار گروهی با اخلاص میتواند موجب برکت و اثرگذاری بیشتر شود.
فرمانده سپاه بابل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شناسایی نخبگان در هر قشر گفت: استفاده از ظرفیتهای تخصصی اقشار مختلف بسیج ضروری است و بیتوجهی به این موضوع میتواند آسیبزا باشد.
وی در پایان بر نقش محوری بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.
