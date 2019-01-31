۴۰ مسکن محرومان در نوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین جناسمی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت ایام دهه فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: ۳۵۰ عنوان برنامه ایام دهه فجر در شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: ۱۵ طرح عمرانی با حضور فرمانده سپاه کربلا و بسیج سازندگی افتتاح می شود که شامل ۱۰ خانه محرومان، دو پایگاه مقاومت، دو طرح اقتصاد مقاومتی و یک خانه عالم خواهد بود.

وی ادامه داد: استقبال از ورودی تاریخی حضرت امام راحل، همایش پیاده روی خواهران، برپایی میز خدمت، غبارروبی گلزار شهدا، نواختن زنگ انقلاب، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و اردوهای جهادی از جمله برنامه ها است.

سرهنگ جناسمی یادآور شد: همایش فاطمی با موضوع عفاف و حجاب، توزیع ۴۰ بسته غذایی و حمایتی، یادواره شهدای حوضکتی، مراسم آبروی محله، بازدید از گشت های محله محور از دیگر برنامه های دهه فجر است.

فرمانده سپاه نوشهر، تقدیر از بسیجیان نخبه و نمونه، برگزاری نشست بصیرتی، کلاس آشنایی و مشاوره حقوقی رایگان، ویزیت رایگان توسط بسیج دانش آموزی و برگزاری زیارت عاشورا در جوار مرقد شهدای گمنام از دیگر برنامه های دهه فجر است.

سرهنگ جناسمی افزود: اکران فیلم جشنواره عمار، دو صحرانوردی، تهیه جهیزیه برای پنج خانواده محروم و برپایی میز خدمت، دسته روی بسیجیان به مناست حضرت فاطمه زهرا(س) از دیگر عناوین برنامه های فرهنگی سپاه در دهه فجر است.

وی با بیان اینکه طرح های محرومیت زدایی در چهار روستای هدف شهرستان اجرا می شود گفت: ساخت ۴۰ مسکن محرومان از جمله برنامه ها است.