بزرگداشت «آقارحیم»، الگویی از جوانمردی ورزشی و اقتدار نظامی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- آیین بزرگداشت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی با عنوان «آق‌رحیم» با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، پیشکسوتان ورزشی و اقشار مختلف مردم در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد.



در این مراسم، خانواده معظم این شهید والامقام نیز حضور داشتند و پدر و سه فرزند ایشان در کنار دیگر شرکت‌کنندگان، فضای مراسم را با حال و هوایی آمیخته به احترام و تکریم همراه کردند.



این آیین با اجرای برنامه ورزش‌های باستانی توسط جمعی از ورزشکاران جوان و پیشکسوت استان قم آغاز شد، گروهی که پیش از این نیز در محضر رهبر معظم انقلاب شهید به اجرای برنامه پرداخته بودند و با ضرب‌آهنگ مرشد و حرکات آیینی، فضای سالن را تحت تأثیر قرار دادند.



در ادامه برنامه، کلیپی از زندگی و مجاهدت‌های سپهبد شهید موسوی به نمایش درآمد که با استقبال و توجه حاضران همراه شد، همچنین اجرای گروه سرود «میثاق» از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با مضامین ارزشی و حماسی، فضای مراسم را تحت تاثیر قرار داد.



از دیگر بخش‌های شاخص این آیین، رونمایی از نقاشی تصویر سپهبد شهید موسوی بود، اثری هنری که توسط یکی از بانوان هنرمند استان قم خلق شده بود و در این بخش، جانبازان دفاع مقدس و مدافعان حرم با اهدای گل به این تصویر، ادای احترام خود را به مقام این شهید والامقام ابراز کردند.



در بخش دیگری از این مراسم، از خانواده معظم شهید سپهبد موسوی و جمعی از خانواده‌های شهدای ورزشکار استان قم و شهدای جنگ تحمیلی سوم تجلیل به عمل آمد.



این مراسم با حضور شخصیت‌هایی همچون مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران، محمدرضا طالقانی پیشکسوت ورزش کشتی، حسن روش پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران، علی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و حسین محمودی سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران استان و گروه‌های مختلف مردم قم در ورزشگاه شهید حیدریان برگزار شد.



محمدرضا طالقانی: سپهبد شهید موسوی پهلوانی از جنس تعهد و فداکاری بود



محمدرضا طالقانی پیشکسوت ورزش کشتی، در حاشیه آیین بزرگداشت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با این شهید، از وی به عنوان شخصیتی کم‌نظیر در عرصه‌های مختلف یاد کرد و اظهار داشت: شناخت من از ایشان به حدود پنج دهه پیش بازمی‌گردد، شخصیتی که هم در حوزه ورزش و هم در مسئولیت‌های خطیر نظامی، همواره در زمره افراد برجسته و اثرگذار قرار داشت.



وی با بیان اینکه شهید موسوی در مقاطع حساس، مسئولیت‌های دشوار را با شجاعت پذیرفت، افزود: در شرایطی که بسیاری از مسئولیت‌ها با مخاطرات جدی همراه بود، ایشان با درک کامل از شرایط، میدان را خالی نکرد و با روحیه‌ای متعهدانه در مسیر خدمت به کشور گام برداشت.



این پیشکسوت کشتی کشور ادامه داد: حضور چنین افرادی نشان‌دهنده عمق ایمان و تعهدی است که آنان نسبت به میهن خود دارند و کسانی که جان خود را در راه اعتلای کشور فدا می‌کنند و این ویژگی، آنان را در زمره پهلوانان واقعی قرار می‌دهد.



طالقانی با اشاره به آخرین دیدار خود با این شهید، خاطرنشان کرد: در آخرین دیدار، فرصتی دست داد تا از نزدیک از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند ایشان قدردانی کنم و امروز فقدان چنین شخصیتی برای همه ما سنگین و دشوار است.



وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در این مراسم، تصریح کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جامعه ورزش، نشان‌دهنده جایگاه رفیع این شهید در میان مردم است و این همراهی، جلوه‌ای از قدردانی عمومی نسبت به مجاهدت‌های او محسوب می‌شود.



پیشکسوت کشتی کشور در ادامه با تبریک به مردم قم به دلیل پرورش و معرفی چنین شخصیتی، گفت: وجود پهلوانانی از این دست، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است و باید این الگوهای ماندگار به نسل‌های آینده معرفی شوند.



وی با ادای احترام به مقام سپهبد شهید موسوی، تأکید کرد: نام و یاد این شهید بزرگ همواره در ذهن و دل مردم باقی خواهد ماند و آثار و برکات حضور او در عرصه‌های مختلف، تا سال‌ها در کشور مشهود خواهد بود.





فرزند سپهبد شهید موسوی: پدرم از میدان ورزش تا جبهه‌های نبرد، نماد اخلاق و ایثار بود



سیدعلی موسوی فرزند سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی نیز در مراسم بزرگداشت این شهید با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی وی، اظهار داشت: پدرم همواره بر اهمیت ورزش به عنوان بستری برای پرورش روح و تقویت فضائل انسانی تأکید داشت و این نگاه را در زندگی شخصی و خانوادگی نیز دنبال می‌کرد.



وی با بیان اینکه شهید موسوی ورزش را عامل شکل‌گیری شخصیت و تقویت روحیه انضباط می‌دانست، افزود: از نگاه ایشان، ورزش نه تنها موجب سلامت جسم، بلکه زمینه‌ساز تعالی روح و تربیت نفس انسان است و همین رویکرد باعث می‌شد فرزندان خود را به‌طور مستمر به فعالیت‌های ورزشی توصیه کند.



فرزند این شهید والامقام با اشاره به سوابق ورزشی پدرش گفت: شهید موسوی پیش از ورود به عرصه‌های نظامی، در رشته‌هایی همچون فوتبال و کشتی فعالیت داشت، اما با آغاز جنگ تحمیلی، تمامی علایق شخصی خود را کنار گذاشت و با پوشیدن لباس سربازی، در مسیر دفاع از کشور گام نهاد.



وی ادامه داد: پدرم از همان آغاز حضور در میدان دفاع، با روحیه‌ای متعهدانه و ایثارگرانه در صحنه باقی ماند و تا پایان عمر، این مسیر را ترک نکرد و مسیری که در نهایت به شهادت او در راه دفاع از ایران اسلامی و مردم این سرزمین انجامید.



سیدعلی موسوی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید موسوی تصریح کرد: پایبندی به اصول اخلاقی، احترام به دیگران، دفاع از حق و پاسداری از ارزش‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های رفتاری ایشان بود که ریشه در همان روحیه پهلوانی و منش ورزشی داشت.



وی همچنین به جایگاه نظم و سلسله‌مراتب در زندگی شهید موسوی اشاره کرد و افزود: انضباط و پایبندی به ساختارها، از ارزش‌هایی بود که در ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی در شخصیت ایشان متجلی شده بود و این ویژگی‌ها با روحیه ورزشی او پیوند عمیقی داشت.



فرزند سپهبد شهید موسوی در ادامه با توصیه به نسل جوان، به‌ویژه ورزشکاران، خاطرنشان کرد: قهرمانان ورزشی، به‌خصوص در رشته‌هایی مانند فوتبال، از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به الگوهای اخلاقی برخوردارند و ضروری است از این جایگاه برای هدایت صحیح نسل جوان بهره ببرند.



وی تأکید کرد: توجه به ابعاد اخلاقی و انسانی در کنار موفقیت‌های ورزشی، می‌تواند مسیر تعالی جامعه را هموار سازد و این همان مسیری است که پدرم همواره بر آن تأکید داشت.



تاجرنیا: سپهبد شهید موسوی الگویی از جوانمردی ورزشی و اقتدار نظامی بود



علی تاجرنیا در حاشیه مراسم بزرگداشت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیوند این شهید والامقام با ورزش فوتبال و زادگاهش قم گفت: آشنایی با این ویژگی‌ها برای افرادی که از خطه قم هستند و علاقه‌مند به ورزش به ویژه فوتبال، موجب افتخار و مباهات است.



وی افزود: روحیه ورزشکاری و منش جوانمردانه‌ای که در شخصیت شهید موسوی وجود داشت، سبب شده بود در زندگی فردی انسانی آرام و متین باشد، اما در میدان دفاع از میهن، با صلابت و اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کند و همین ویژگی او را در جایگاه یک فرمانده اثرگذار در ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار داده بود.



مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه شناخت عمومی از این شهید بیشتر با اخلاق نیکو و رفتار مهربانانه او همراه است، ادامه داد: اطرافیان و خانواده ایشان همواره از روحیه انسانی، فروتنی و رفتار کریمانه این شهید یاد می‌کنند، در حالی که در عرصه نبرد و مسئولیت‌های نظامی، حضوری جدی و قاطع داشت.



تاجرنیا با اشاره به جایگاه این شهید در میان نیروهای نظامی کشور تصریح کرد: سپهبد موسوی به عنوان یکی از فرماندهان ارتش اسلام، هم در عرصه مدیریت و هم در میدان عمل، نقش مؤثری در دفاع از کشور ایفا کرد و همین موضوع باعث شده نام او در میان جامعه به عنوان الگویی ماندگار ثبت شود.



مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از برگزار گنندگان این مراسم گفت: تلاش داریم تا در سطح ملی نیز یک بازی برای بزرگداشت امیرموسوی برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه تمرینات تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی آغاز شده است افزود: برای تیم ملی فوتبال دو بازی دوستانه با تیم‌های قوی در خرداد ماه تدارک دیده‌ایم.