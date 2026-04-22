«واتس اپ پلاس» پولی از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این اقدام نشان دهنده تغییری در پلتفرم است. واتس اپ به طور معمول ویژگی های پر کاربرد را رایگان نگه داشته بود اما اندک اندک مواردی مانند پس زمینه و ابزارهای شخصی سازی کوچک را طی گذر زمان افزود.

اکنون به نظر می رسد متا تصمیم دارد ببیند آیا کاربران تمایلی به پرداخت برای ویژگی های شخصی سازی شده بیشتر دارند یا خیر. با توجه به آنچه شرکت می گوید، «واتس اپ پلاس» فقط به قفل کردن ویژگی ها با یک گزینه پرداخت محدود نیست. ارسال پیام، تماس، گروه ها و همه ویژگی ها رایگان می مانند. در عوض تعداد بیشتری افزونه برای افرادی ارائه می شود که خواستار کنترل بیشتر بر شیوه نمایش اپ و رفتار آن، ارائه خواهد شد. ویژگی های اولیه نیز نشان دهنده همین امر است.

کاربران واتس اپ پلاس می توانند به جای سه تا ۲۰ چت را پین کنند که این قابلیت به تنهایی برای افرادی که کارهای مختلفی را همزمان انجام می دهند مناسب است. همچنین ازفهرست های شخصی سازی شده پشتیبانی می‌شود تا کاربر بتواند چت‌ها را با هم گروه‌بندی و مواردی مانند تنظیمات اعلان، آهنگ‌های زنگ یا پس زمینه ها را به طور همزمان اعمال کند. متا از نظر ظاهری نیز در حال اضافه کردن پس زمینه های چت بیشتر، گزینه‌های رنگی اضافی و حتی آهنگ‌های زنگ سفارشی برای مخاطبین خاص است. همچنین گمانه زنی هایی درباره مواردی مانند آیکون‌های برنامه سفارشی و سایر ترفندهای بصری کوچک وجود دارد.

در برخی گزارش ها نیز اشاره شده این فقط آغاز امر است. اگر تست ها به خوبی پیش برود، احتمالا ویژگی هایی مانند استیکرهای مخصوص و قابلیت های واکنش پویا نیز به این سرویس اضافه می شوند.

درحال حاضر هر چند سرویس «واتس اپ پلاس» به طور محدود عرضه شده، اما متا اعلام کرده در درجه اول سعی دارد دریابد آیا افراد این قابلیت های اضافی را ارزشمند می دانند یا خیر. هنوز تاریخی برای عرضه رسمی سرویس نیز ارائه نشده و قیمت مشخصی نیست. البته تس های اولیه حاکی از آن است که این هزینه در برخی مناطق ماهانه ۲.۴۹ یورو خواهد بود.