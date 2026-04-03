به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، واتس اپ اعلام SIO شرکت ایتالیایی سازنده جاسوس افزار را به ساخت یک نسخه جعلی از پیام رسان برای آیفون متهم کرده است.

در بیانیه واتس اپ آمده است: تیم امنیتی ما به طور فعال حدود ۲۰۰ کاربر که بیشتر ساکن ایتالیا هستند را شناسایی کرده اند که تصور می شود نسخه غیررسمی و حاوی بدافزار اپ را نصب کرده اند. ما آنها را از حساب های مذکور خارج کردیم و درباره خطری که با دانلود نسخه غیر رسمی و جعلی اپ متوجه حریم خصوصی و امنیت آنها می شود، به آنها هشدار دادیم. همچنین کاربران مذکور را تشویق به حذف و دانلود نسخه رسمی واتس اپ کردیم.

مارگاریتا فرانکلین سخنگوی واتس اپ در این باره اعلام کرد در حال حاضر شرکت نمی تواند اطلاعات بیشتری درباره کاربرانی که به آنها هشدار داده، مانند اینکه آیا آنها خبرنگار یا عضوی از جامعه بوده اند یا خیر، منتشر کند.

وی در این باره گفت: اولویت ما حفاظت از کاربرانی است که برای دانلود این نسخه جعلی iOS اپ فریب داده شده اند.

روزنامه ایتالیایی«لا رپابلیکا»و آژانس ANSA این خبر را برای نخستین بار اعلام کرده اند. سال گذشته گزارشی نشان دادSIO در ورای توسعه مجموعه ای از اپ های اندروید حاوی بدافزار است که در دل آنها جاسوس افزار قرار داشت از جمله نسخه های جعلی واتس اپ . جاسوس افزار SIO به نام Spyrtacus مشهور است.