۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

برف‌روبی ۲۰۰ هزار کیلومتر باند از محورهای کردستان در بارش‌های اخیر

برف‌روبی ۲۰۰ هزار کیلومتر باند از محورهای کردستان در بارش‌های اخیر

سنندج- معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از برف‌روبی ۲۰۰ هزار کیلومتر باند از محورهای استان در جریان بارش‌های اخیر خبر داد و گفت: این میزان معادل ۱۵ درصد عملیات برف‌روبی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین محمودی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان و با اشاره به فعالیت گسترده اکیپ‌های راهداری در سطح استان اظهار کرد: در جریان سامانه بارشی اخیر، عملیات برف‌روبی در محورهای اصلی و فرعی کردستان به‌صورت گسترده انجام شد.

وی افزود: در مجموع ۲۰۰ هزار کیلومتر باند از راه‌های ارتباطی استان توسط اکیپ‌های راهداری در ۱۰ شهرستان برف‌روبی شد که این حجم از عملیات حدود ۱۵ درصد کل برف‌روبی انجام‌شده در سطح کشور را شامل می‌شود.

معاون راهداری کردستان ادامه داد: این عملیات با مشارکت کامل اکیپ‌های راهداری و با استفاده از ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین انجام گرفت.

محمودی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات مورد استفاده متعلق به بخش خصوصی بوده است، گفت: تمامی نیروهای راهداری در این مدت به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار داشتند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش راهداران استان تأکید کرد: هدف اصلی این مجموعه، حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و باز نگه‌داشتن محورهای ارتباطی در شرایط مختلف جوی است که با همکاری و هم‌افزایی تمامی ظرفیت‌ها محقق شد.

