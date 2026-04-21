حمایت قاهره از روند مذاکره ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و مسعد بولس مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی، در دیداری که در قاهره برگزار شد، درباره تحولات منطقه و مذاکره آمریکا و ایران رایزنی کردند.
وزارت خارجه مصر امروز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد که عبدالعاطی و بولس همچنین درباره روابط قاهره و واشنگتن و تحولات آفریقا گفتگو کردند.
عبدالعاطی در این دیدار، تلاشها و تماسها با مشارکت مصر برای کاهش تنش بین آمریکا و ایران را تشریح و بر حمایت قاهره از روند مذاکره و اهمیت دستیابی به توافقی که در مهار کردن تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه موثر باشد، تاکید کرد.
بولس نیز در این دیدار از نقش محوری مصر به عنوان ستون امنیت و ثبات خاورمیانه و آفریقا ستایش و از تلاشهای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برای تقویت ثبات منطقه قدردانی کرد.
وی افزود: دولت آمریکا مصمم است تقویت شراکت راهبردی با مصر و هماهنگی دوکشور برای مقابله با چالشهای مشترک را پیگیری کند.
