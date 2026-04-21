واکنش نخست وزیر سابق روسیه به احتمال ازسرگیری جنگ تمام عیار در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سرگئی استپاشین نخست‌وزیر سابق روسیه درباره امکان روی آوردن آمریکا به حمله نظامی زمینی علیه ایران ابراز تردید کرد.

نخست وزیر پیشین روسیه در پاسخ به سئوال خبرگزاری تاس درباره احتمال از سرگرفته شدن جنگ تمام عیار در منطقه گفت: متاسفانه جنگ ادامه دارد ولی فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ریسک آغاز عملیات زمینی در ایران را بپذیرد زیرا این کار هزینه سنگینی برای او خواهد داشت به خصوص که آنها قبلا چندین بار گزیده شده اند.

استپاشین در این خصوص به شکست عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در تهران در سال ۱۹۷۹ برای نجات گروگان‌های آمریکایی اشاره کرد.

نخست وزیر سابق روسیه همچنین چنگ انداختن نظامیان آمریکایی بر یک کشتی باربری ایرانی را «تصرف عدوانی» و راهزنی توصیف کرد.

این اظهارات منعکس کننده ارزیابی‌های استراتژیک از واقعیت نظامی در منطقه است، چرا که واشنگتن، چالش‌های عظیم لجستیکی و نظامی را که ممکن است در صورت جنگ زمینی علیه ایران با آن مواجه شود، به ویژه با توجه به تجربیات تاریخی و خساراتی که ایالات متحده در درگیری‌های قبلی در خاورمیانه متحمل شده است، به خوبی می داند.