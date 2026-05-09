تاکید وزیران خارجه قطر و مصر بر حل بحران منطقه از راه گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری خود، تحولات شتابان منطقه و تلاش‌های مشترک با هدف کاهش تنش‌ها را مورد بحث قرار داد.

وزیر خارجه مصر در این گفتگو، به ارزیابی‌های همتای قطری خود از نتایج سفر جاری‌اش به واشنگتن و دیدارهایش با مقامات بلندپایه آمریکایی گوش فراداد.

در همین راستا، طرفین آخرین تحولات مسیر مذاکراتی میان آمریکا و ایران را بررسی و بر اهمیت حمایت از روند مذاکرات و تکیه بر راهکارهای دیپلماتیک و گفتگو به عنوان تنها راه مقابله با بحران کنونی تاکید کردند.

طرفین همچنین ابراز امیدواری کردند: تمامی بازیگران مؤثر در این مرحله حساس، مواضعی مسئولانه و مبتنی بر حکمت اتخاذ کنند و برای حل اختلافات به طور کامل بر گزینه دیپلماسی تکیه نمایند.

در این گفتگو تاکید شد، پایداری امنیت و ثبات منطقه‌ای، اساساً بر اولویت دادن به راهکارهای سیاسی استوار است تا از توانمندی‌ها و سرمایه‌های ملت‌های منطقه محافظت شود.