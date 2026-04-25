۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

رایزنی تلفنی وزیران خارجه مصر و کویت درباره تحولات منطقه

وزیران خارجه مصر و کویت در راستای بررسی تحولات منطقه و هماهنگی تلاش ها برای کاهش تنش تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت در راستای بررسی تحولات منطقه و هماهنگی تلاش ها برای کاهش تنش تلفنی گفتگو کردند.

دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات روند مذاکرات میان آمریکا و ایران و اهمیت برگزاری دور دوم آن در راستای تحکیم آتش بس و تداوم آرام بودن وضعیت و پایان یافتن جنگ به منظور دور کردن منطقه از پیامدهای خطرناک رایزنی کردند.

عبدالعاطی در این خصوص بر ضرورت مراعات نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها