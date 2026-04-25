رایزنی تلفنی وزیران خارجه مصر و کویت درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت در راستای بررسی تحولات منطقه و هماهنگی تلاش ها برای کاهش تنش تلفنی گفتگو کردند.
دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات روند مذاکرات میان آمریکا و ایران و اهمیت برگزاری دور دوم آن در راستای تحکیم آتش بس و تداوم آرام بودن وضعیت و پایان یافتن جنگ به منظور دور کردن منطقه از پیامدهای خطرناک رایزنی کردند.
عبدالعاطی در این خصوص بر ضرورت مراعات نگرانیهای امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد.
