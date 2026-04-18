  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۰۰

حمایت عربستان، مصر و ترکیه از تلاش میانجی گرانه پاکستان

وزیران امورخارجه عربستان، مصر، ترکیه و پاکستان در آنتالیا دیدار و بر نقش میانجی گری اسلام آباد تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» با «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و طرف های چهارگانه آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

براساس این گزارش، محور اصلی این گفتگوها، حمایت از تلاش‌ها و میانجی‌گری‌های دولت پاکستان برای دستیابی به یک آتش‌بس دائمی میان ایران و آمریکا بود.

وزیران امورخارجه حاضر در این نشست تأکید کردند که این تلاش‌ها می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کرده و منطقه و جهان را از پیامدهای خطرناک امنیتی و اقتصادی ناشی از جنگ دور نگه دارد.

کد مطلب 6803670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها