حمایت عربستان، مصر و ترکیه از تلاش میانجی گرانه پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» با «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و طرف های چهارگانه آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

براساس این گزارش، محور اصلی این گفتگوها، حمایت از تلاش‌ها و میانجی‌گری‌های دولت پاکستان برای دستیابی به یک آتش‌بس دائمی میان ایران و آمریکا بود.

وزیران امورخارجه حاضر در این نشست تأکید کردند که این تلاش‌ها می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کرده و منطقه و جهان را از پیامدهای خطرناک امنیتی و اقتصادی ناشی از جنگ دور نگه دارد.